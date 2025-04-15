醫院牆面變彩色　護理師林昀臻以畫筆彩繪生命故事

▲桃榮護理師林昀臻以畫筆，為醫院牆面彩繪生命故事。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在充滿專業與速度的醫療世界裡，除了儀器的嗶嗶聲與急促的腳步聲，有時，一面牆也能傳遞無聲的關懷與希望。臺北榮民總醫院桃園分院加護病房護理師林昀臻，不僅以專業照護病患，更以畫筆為醫院注入溫暖色彩，將藝術與護理結合，描繪出一幅幅動人的生命故事。

林昀臻17歲那年，為了提前累積臨床實務經驗，於臺北榮總桃園分院病房暑期工讀。期間，繪畫才華獲護理長發掘，並受邀為A2病房與A6護理之家繪製牆面，希望透過藝術，為醫療空間注入更多溫度與希望。畢業後，林昀臻護理師選擇回到北榮桃園分院服務，投身加護病房，勇敢迎接急重症護理的挑戰。

▲護理部主任鄭小蕙(左)、A6護理之家護理長翁瑜羚(右)與林昀臻（中）及其畫作。（圖／桃榮提供）

A2病房是婦產科、小兒科與復健科的共構病房，既有初來人世的新生兒，也有努力復健的長者，生命的不同階段在同一空間中交織上演，令林昀臻深受觸動。於是，她以畫筆描繪「從童年到老年」的愛與陪伴，象徵護理人員在每個生命階段都不曾缺席，始終守護。

在A6護理之家，她創作了另一幅畫，呈現「兩名孩童開心盪鞦韆」的場景，象徵充滿活力與對未來的期待。這幅充滿童趣的作品，不僅為護理之家注入朝氣，也為住民與家屬帶來一絲溫馨與希望。

一次，一位小女孩主動表示也想一起畫，林昀臻微笑回應：「歡迎妳開心畫，若需要幫忙修飾，我隨時在這裡！」這些深刻而溫暖的互動，成為她職涯中最珍貴的回憶。

彭家勛院長表示，北榮桃園分院不僅是提供優質專業醫療服務的機構，更是一處充滿人文關懷與溫暖情感的地方。在這裡，每一位醫護人員都用愛與專業守護著病患的健康與生命。而牆上的畫作，正是這份信念最溫柔的展現。