連碎3屍殺人魔仍不認罪！近日開出死亡證明　檢著手寫起訴書

▲高雄73歲碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名七旬婦女。（ETtoday資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄連環碎屍殺人分屍案目前仍由檢警持續偵辦中，嫌犯張介宗也仍遭法官羈押在看守所，據了解，關鍵生物跡證與相關物證已大致掌握，雖然張介宗始終沒鬆口認罪，但檢方已開始準備著手撰寫起訴書，並可能在近期內開立黃姓大嫂、林姓女子及張姓女子3人的死亡證明，預估將於5月底前，依殺人、毀壞屍體等罪，正式起訴殺人魔張介宗。

針對是否會在起訴前再度借提張介宗偵訊，檢、警未正面回應，僅表示若有助於釐清案情，不排除再次提訊嫌犯。外界推測，4月底前或將再次將張男帶回偵訊，針對其行凶動機、疑似使用的大型分屍工具及其他案情疑點，進一步追查。

▲專案小組於前鎮5號船渠撈獲張婦的頭皮組織。（圖／記者陳宏瑞攝）

回顧案情發展，張介宗自2月6日遭法院裁定收押後，檢警於3月19日將其借提，帶回案發公寓進行第2次搜索，並查扣第二把鐵槌及鉗子送驗。鑑識人員也在緊鄰嫌犯臥室的儲藏室中，發現噴濺狀血跡數滴，法醫親自勘察後判定該處極可能是命案與分屍的第一現場。

張介宗雖承認3名失蹤婦人曾到過其住處，卻無法清楚交代她們何時、以何方式離開，也無法解釋為何林姓被害人的機車仍停在樓下、公寓內又留有她的外套與提袋。此外，張男還涉嫌盜刷張姓婦人一卡通，但對於這些疑點始終保持沉默。

▲檢警勘驗現場，帶走4箱證物，其中包括張介宗「片肉」的牛排刀。（圖／記者吳世龍攝）

檢方強調，為確保起訴的證據完備，仍在等待法醫研究所的最終鑑定結果，確認3名被害人的死亡事實後，才會正式開立死亡證明。起訴書的撰寫也正在進行中，待各項程序完成後，將依法對張介宗提起公訴。

據指出，由於張介宗延押的期限到6月初，因此推斷檢方可能在5月底前做出起訴。