要朱立倫別只有嘴上抗議　趙少康喊動起來：率藍營民代到法務部靜坐

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨青年軍「罷吳四騎士」與2位罷免領銜人14日因涉嫌偽造連署遭到約談，最後6人分別以20萬至50萬元交保，而今（15日）檢調再度鎖定罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘領銜人，並搜索國民黨板橋區黨部。對此，前中廣董事長趙少康表示，抗議政治干預司法，有具體行動才能產生效果，建議黨主席朱立倫，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議，才能引起注意。

趙少康表示，賴清德上任以來，恣意利用司法為政治服務，從辦柯文哲、辦陳怡君、辦林岱樺、辦花蓮縣民政局，到昨天搜索羈押罷免雙吳的年輕人，今天又搜索國民黨板橋黨部，每一件都粗暴無理，賴清德就是硬幹到底。

趙少康表示，各地方選委會提報中選會的罷免案一階連署，有41個案子有問題，罷免國民黨立委的團體也有死人連署、錯誤資料，雙方陣營都提告，為什麼不偵辦、搜索？

趙少康直言，犯罪就是犯罪，沒有大小之分，只有量刑時會有輕重，但是檢調就是只辦藍不辦綠，目的是製造寒蟬效應，獲取自己的政治利益。

趙少康說，賴清德上任以來，只要是跟民進黨的有關的案件，一律大案小辦，跟國民黨有關的就小案大辦。大家什麼時候見過偽造文書要被搜索羈押、重金交保的？國家機器動到這個地步，下一個受害的可能會是任何一個人。

趙少康提到，長年當共諜的前立法院長游錫堃助理盛礎纓收了中共幾百萬，只要20萬就輕易交保，罷免雙吳的四個年輕人要用50萬才能交保，難道他們的罪行比盛礎纓嚴重2.5倍？這合乎比例原則？司法粗暴打壓，對國民黨罷免團體帶來很大的打擊、威脅跟羞辱。

最後，趙少康喊話，自己要建議朱立倫主席，面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，必須採取具體行動，應該率國民黨幹部跟民代到法務部前靜坐抗議，才能引起注意，大家繳稅不是要讓民進黨以司法助紂為虐。

▼趙少康喊話國民黨主席朱立倫拿出具體行動。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）