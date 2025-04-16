川普關稅大刀！　美晶片設備製造商「恐年損逾10億美元」

▲ 川普指示商務部對半導體與藥品進口展開貿易調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普祭出高額對等關稅政策，知情人士估算指出，美國半導體設備製造商每年可能因此損失逾10億美元。3大業者包括應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）及科磊（KLA）恐怕各損失約3.5億美元，陸得斯科技（Onto Innovation）等中小型企業也將面臨數千萬美元的額外支出壓力。

《路透》援引知情人士說法報導，這項估算是根據上周與華府官員與國會議員討論出的初步結果。上述業者生產全球需求最高的晶片製造設備之一，可能需要多達數千個專用零組件，此前因前總統拜登對中國實施的出口管制，已損失數十億美元，如今又遭川普關稅衝擊。

儘管川普暫緩月初宣布的對等關稅政策，但為推動美國國內製造，目前正考慮對半導體產業進一步加徵關稅，並於14日針對晶片進口啟動調查。

這份成本估算納入海外訂單減少造成的收入損失，尤其是較低階的設備，此外還包括轉向替代供應商及因應關稅所產生的人力與合規成本。

相關討論由晶片產業高層及國際半導體產業協會（SEMI）參與，與美國官員及議員就關稅衝擊進行多日溝通。應用材料目前未回應《路透》置評請求，不過上述估算皆為初步數字，未來可能隨關稅措施上路而有所變化，因晶片製造設備涉及許多零組件，且最終關稅制度尚不清楚。