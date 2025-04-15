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社會 社會焦點 保障人權

除銹開戰！溫朗東赴士檢告發藍委李彥秀　轟蔣萬安護航權貴家族

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員溫朗東今（15日）上午9時30分前往士林地檢署，正式告發國民黨立委李彥秀家族涉長年違建、占用防火巷、阻礙交通消防安全，並指控台北市建管處長虞積學圖利特定人士，知法犯法，痛批市長蔣萬安為藍營權貴護航，將首都治理成「不正常城市」。

▲▼ 溫朗東告發李彥秀 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲政治評論員溫朗東今（15日）上午前往士林地檢署，正式告發國民黨立委李彥秀家族涉長年違建、占用防火巷、阻礙交通消防安全。（圖／記者黃宥寧攝）

溫朗東早在今年3月就揭露，李彥秀位於南港研究院路二段70巷旁的「親子教室」，實際上是違建，興建於法定空地，非法占用防火巷道，甚至妨礙巷弄通行。他指出，該違建不但遮蔽出入口，還掛有「警察巡邏箱」，已向市府1999專線檢舉。然而，李彥秀當時回應表示，該處非為服務處，且為其母親所有，並稱一切合乎規定。

溫朗東昨（14日）再發文，表示即使過程艱辛，也要透過司法途徑追求公義。他指出，與他同行的律師陳義文也是當地居民，對違建長期危害社區深感憂心，才決定聯手提告。

對於蔣萬安市府的作為，溫朗東毫不留情直批市府淪為共犯結構。他指出，市府近日不僅打壓罷免行動、干擾公民擺攤，還放任藍營議員徐巧芯濫用公有場地，對李家違建更是視若無睹。

他進一步指出，建管處依法應會同工務、消防、交通等單位勘查違建是否危及公共安全，但處長虞積學卻扭曲規定，聲稱只要地下水道工程完畢就不須再查，等同為李家「開後門」。

溫朗東痛批，「蔣萬安正在向傅崐萁看齊」，指責蔣萬安為了庇護李彥秀、徐巧芯、王鴻薇與羅智強等黨內同志，公然違法施政，將台北市推向黑箱泥淖。

「這不是單一違建問題，是整個體制的腐蝕。」溫朗東強調，面對龐大的特權與惡勢力，他無所畏懼，將持續奮戰到底。

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