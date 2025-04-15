大里惡火燒死小姊妹　幼兒園震驚哀痛：啟動悲傷輔導機制

▲大里惡火奪走3條人命，其中包括2名黃姓姊妹，消息傳回兩人就讀幼兒園，校方哀痛不已。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市大里區一戶民宅惡火奪走林女以及5歲、7歲黃姓姊妹等3母女性命，其中兩名女兒是就讀同一所幼兒園的黃姓姊妹。今天消息傳回幼兒園，幼兒園師生都震驚不已。幼兒園發表聲明表示，2名孩子都是在112年8月入學就讀，幼兒園接獲消息後已即刻啟動心理支持機制，進行哀傷輔導與情緒安撫。

幼兒園透露，2名孩子在112年8月入學，在園學習狀況尚可，因單親緣故，園方平時就積極關注幼生學習與家庭狀況。

幼兒園表示，消息傳來，全體教職員與孩子們均感到震驚與哀痛。事件發生後，幼兒園已即刻啟動心理支持機制，在教育局指導下，結合學生輔導諮商中心的專業團隊，協助師生與家長進行哀傷輔導與情緒安撫，陪伴大家度過這段難以言說的時光。為尊重家屬意願，相關細節不對外說明，希望外界給予理解與空間。

據悉，林女的男友與林女等同住，但案發時外出訪友，接到消息趕回時已經天人永隔。林女前夫聽聞消息更是崩潰蹲地痛哭。發生火警住處是林女的男友住家，二層透天屋加蓋成3樓，男友住家為21、23號兩戶，林女跟兩名女兒在3樓被發現時已經被燒得碳化，林女更是緊緊抱住兩名女兒，讓人聽聞鼻酸。