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萬元有找也有一億畫素！realme 11 5G明起開賣

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

realme今日發表新機realme 11 5G，雖然是平民的價格，但配置去不馬虎，搭載1億單鏡無損變焦相機以及67W SUPERVOOC超級閃充，realme官方表示，此次以雙倍畫素、雙倍充電效率帶來越級的體驗，外觀上則延續11系列的精品設計，採用常見於精品腕錶的工藝，打造同價位帶最精緻的手機外觀。realme 11 5G 將於8月1日於各通路陸續開賣。

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme 11 5G盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

realme 11 5G 將同級產品常見的5000萬畫素，翻倍至1億畫素，輕鬆拍下細節豐富的照片，並更進一步加入無損變焦功能，開啟影像創作的全新可能，挑戰成為同價位帶最佳拍照神器。

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

▲realme 11 5G三倍變焦效果。（圖／記者陳俐穎攝）

與傳統數位變焦不同，realme 11 5G的 3 倍無損變焦直接使用 1億感光元件中心的1200萬畫素進行拍攝，進而拍攝出無損變焦效果的照片，大幅提升照片品質，為攝影帶來更多玩法。

此外也搭載廣受好評的街拍模式4.0，3款旅行風格的特色濾鏡讓照片不再一成不變，為旅行增添更多故事。旗艦同款的Auto Zoom自動變焦也下放到realme 11 5G上，透過AI生成最佳構圖。

▲realme 11 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

▲點選拍攝主體即可啟用AI構圖。（圖／記者陳俐穎攝）

除了拍照之外，此次在realme 11 5G上搭載了同價位帶最快的67W SUPERVOOC超級閃充，98%的轉換效率，僅需17分鐘便可將內建5000mAh的大電池從0%充至50%，而內建38層安全防護，確保快速充電過程安全無虞。

realme 11 5G推出破曉金、月夜黑雙色，記憶體容量8+256GB，售價新台幣8,990元，將於8月1日起在中華電信、台灣大哥大、台灣之星等電信商門市陸續上架開賣，搭配月付799指定資費，手機即可以990元輕鬆入手。

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