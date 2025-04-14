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雷暴迫降美機場！300乘客被禁下機　「受困機艙15hrs」在跑道過夜

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空2架班機因嚴重雷暴迫降後，將乘客困在機上超過15小時，引發乘客不滿。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國達美航空2架從墨西哥飛往亞特蘭大的航班，因遭遇雷暴天氣，不得不在阿拉巴馬州蒙哥馬利機場迫降。然而，由於當地海關與邊境保護局缺乏人手，導致機上約300名乘客被迫受困機艙超過15小時，甚至在跑道通宵滯留，引發廣泛不滿。事後，達美航空對此致歉並承諾將為所有受影響的旅客全額退款。

據《每日郵報》報導，受影響的2架航班，分別是達美航空從墨西哥卡波聖盧卡斯與墨西哥城起飛的1828與599班機，原定於當地10日晚間飛抵喬治亞州亞特蘭大。然而，由於班機在飛行途中遭遇嚴重雷暴，不得不轉降蒙哥馬利機場。豈料，由於這座機場缺乏國際入境設施與海關人員，因此乘客無法下機，只能長時間滯留機上。

乘客米爾肯（Christine Millken）回憶，她被困在飛機上好幾個小時，無法獲得飲食補給，也無法平躺休息，「我已經26小時沒睡了，累到幾乎要哭出來」。她形容，自己被困在飛機上時，整晚處於焦慮與極度疲憊中。這些乘客一直坐在機艙內，直到凌晨5時15分才獲准下機，但僅限於在機場登機口附近區域活動，就連上廁所也需被監控。

另一名乘客阿爾瓦雷斯（Alex Alvarez）指出，這場噩夢是他們在空中遭遇亂流後開始的，「我一開始注意到機長突然在空中兜圈，接著他告訴我們飛機燃料即將耗盡，必須緊急轉降蒙哥馬利機場，豈知我們卻因為無法獲得適當安排，被迫在封閉空間等待。」

阿爾瓦雷斯透露，他乘搭的航班原本只延誤3.5小時，但由於飛機遲遲無法繼續飛行，機組人員也因工時限制無法繼續執勤，導致乘客需等待亞特蘭大另派新機組接替，才能繼續行程。最後，這趟班機延誤了20個小時才得以重新展開旅程。

對於這起「煉獄式的延誤」，達美航空發言人回應道，航班因嚴重雷暴無法改降至具備海關設施的伯明罕機場，公司對於未能及時提供乘客所需協助與照料深感歉意；目前已陸續聯繫受影響旅客，承諾將全額退費，並檢討處理應變流程，以防類似事件重演。

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