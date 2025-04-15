還在用毒保鮮膜？營養師警告「一材質」碰食物就別吃：很多餐廳有

▲營養師蔡正亮提醒購買保鮮膜時要謹慎挑選材質。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

食品安全意識抬頭，連帶使日常使用的保鮮膜安全性備受關注。市售保鮮膜材質多元，在特定條件下可能釋出有害物質，若使用不當恐危害健康。因此，消費者應審慎選擇合適材質的保鮮膜，並掌握正確的使用方法，以確保飲食安全。

為了健康考量，營養師蔡正亮在臉書粉專「蔡正亮營養師專欄教室」分享，他個人一律不食用經保鮮膜包裝的食物。他警告，許多保鮮膜含有塑化劑，若使用不當可能釋出有害物質。蔡正亮並科普了市面上常見的四種保鮮膜材質：PVC、PVDC、PE與PMP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最常見且廉價的保鮮膜材質是聚氯乙烯（PVC），由於其易撕開且高附著力的特性，因此是餐廳和小吃店常用的保鮮膜材質。然而，PVC含氯且常添加較多塑化劑，在高溫下可能釋放有害物質，一旦燃燒更會產生劇毒的戴奧辛，雖然台灣已於2023年7月禁止使用PVC包裝，但先前生產的PVC保鮮膜仍在市面流通，外食族持續面臨接觸有害物質的風險。

聚偏二氯乙烯（PVDC）和聚氯乙烯（PVC） 一樣含有塑化劑。相較之下，聚乙烯（PE）和聚甲基戊烯（PMP）則被認為在食品應用上更安全，尤其適用於冷藏和微波食品。

蔡正亮強調，為了降低保鮮膜可能帶來的風險，無論材質為何，都應謹記「三度」原則：

1.溫度：切記不要將保鮮膜用於包裹或覆蓋超過80度的熱食。

2.酸度：避免接觸番茄醬、醋等酸性食物，以免塑膠分解。

3.油脂程度：別用保鮮膜直接包裹油膩食物，降低塑膠溶解風險。



更多鏡週刊報導

別再只吃生蠔 營養師揭祕5種「天然催情食材」：小頭、大頭都強壯

營養師示警5種食物放冰箱恐危害健康 洋蔥大蒜都上榜

營養師曝夜市美食熱量排行榜 第一名吃完得走4小時減肥