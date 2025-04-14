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中國怕失去「美國市場」？　智庫高層直言：中美不會重啟對話

▲▼川普范斯（J.D. Vance）出線。（圖／路透）

▲川普、范斯近日多次針對中國的發言，引起中方不滿。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中美關稅戰持續升溫。美國總統川普（Donald Trump）的「對等關稅」政策已對75國暫緩，只有針對中國大陸加徵125%，算上先前的20%，已經達到145%。全球化智庫（英語：Center for China and Globalization，簡稱CCG）的副主任高志凱表示，「中國會見招拆招。」

據《新華社》報導，一名外媒記者在採訪中，向高志凱說道，貿易戰中，中國可能會失去美國市場。高志凱直言，「我們不在乎，我們挺得住，中國已經延續了5000年，這期間大多數的時候，美國根本還沒誕生，但我們每次都活了下來。」

高志凱表示，「所以美國如果想霸凌中國，中國會見招拆招，在沒有美國的情況下，繼續發展，我們也會再活5000年。」

▲▼高志凱認為，沒有美國，中國也能繼續發展。（圖／翻攝自新華社快看）

▲▼高志凱認為，沒有美國，中國也能繼續發展。（圖／翻攝自新華社快看）

▲▼高志凱認為，沒有美國，中國也能繼續發展。（圖／翻攝自新華社快看）

記者繼續說道，「當你聽到川普說『其實中國想和我們達成協議，他們只是不知道如何開口，中國人是很要面子的』、范斯把中國農民稱為『鄉巴佬』，你如何看待？」

高志凱回答，「如果范斯認為，他面對的是『中國鄉巴佬』，那麼我很自豪，我是農民的後代，我們大多數中國人都是農民的後代，我們一代代就是這麼奮鬥來的，我們曾以務農為生，但如今中國已成為，全球領先的工業化經濟體之一，因此，很遺憾的是，范斯根本不懂自己在說什麼。」

他強調，「也因為如此，我認為，中美對話不會重啟，除非美國改變對中國的態度，正視中國的現狀、尊重中國、尊重中國人民，不要試圖強加，你們對中國或世界的偏見。」

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