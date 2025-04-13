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明起有感回溫「日夜溫差大」　下波鋒面「降雨熱區」曝

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天清晨輻射冷卻影響，北部及東北部僅12至14度，日夜溫差大，白天回溫明顯，水氣顯著減少，預計周四前各地幾乎都是晴到多雲好天氣。周五至周日有鋒面位於台灣北部海面，受外圍雲系影響，降雨明顯，中部以北地區、東北部及南部山區都有局部短暫陣雨。

陳姵安指出，明天東北季風減弱，白天回溫，清晨輻射冷卻影響，日夜溫差大，預計持續到周三；明天水氣顯著減少，到周四前各地晴到多雲，僅東南部及恆春半島有局部短暫雨，東北部及東部周二至周四有零星短暫雨，降雨情形均不顯著。

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她表示，周五至周日有鋒面位於台灣北部海面，受外圍雲系影響，降雨明顯，中部以北地區、東北部及南部山區有局部短暫陣雨，東部及東南部則為零星雨，其他地區多雲。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，她指出，明天清晨北部及東北部低溫僅12至14度，東部15至16度，南部18至19度，白天北部及宜蘭高溫約26至29度，中南部29至30度，日夜溫差大，東部則為24至25度。周二白天風向轉偏東北風，北部及東北部高溫略低為24至26度。

另外，陳姵安表示，明天環境以西南風為主，桃園沿海、恆春半島、澎湖及蘭嶼有陣風8級以上。周三晚間至周日馬祖及金門有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

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