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社會 社會焦點 保障人權

放話醫護「若發生暴力事件也沒辦法」　台中男獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）不滿家人住院治療的效果，去年10月間在醫院病房護理站外與護理人員起爭執，並說出「到時候如果發生什麼暴力事件，那就沒辦法」等話，因而挨告。不過，台中地院法官審理之後，認為阿興語氣尚屬平和，提告的護理人員當時也沒有在執行任何醫療或救護業務，不構成恐嚇危害安全罪、以脅迫方法妨害醫事人員執行醫療業務罪，最終裁定阿興無罪。

▲▼ 醫院,病床,病房,住院。（圖／CFP）

▲阿興與護理人員起爭執，卻因為脫口說出「一句話」而吃上官司。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

檢方認為，阿興因不滿家人住院治療的效果，希望更換主治醫師，卻在2023年10月間於病房護理站外，與護理人員起爭執，甚至說出「到時候如果發生什麼暴力事件，那就沒辦法」等話，造成護理人員心生畏懼，涉犯刑法第305條恐嚇危害安全、醫療法第106條第3項以脅迫方法妨害醫事人員執行醫療業務等罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿興則堅決否認有任何違反醫療法及恐嚇的行為，他辯稱，事發當下他人在外面用餐，監視器畫面中的男子不是他，醫護人員提出的錄音檔案內容也與他無關。

但台中地院法官當庭檢視錄音檔案，結果發現錄音內容中提到的醫療相關資訊，都與阿興的家人相同，爭執內容也一樣，姑且不論對話是發生在何時何地，但對話中的男子確實就是阿興。

法官表示，經檢視完整對話內容，阿興先是不斷抱怨治療成效，接著極力表示想要更換主治醫師，最後才提及「到時候如果發生什麼暴力事件，那就沒辦法」，雖然他在對話中提到暴力事件，但後續又接著說出「如果XXX（醫師名字）再來我真的會『請』他出去」，語氣尚屬和平，沒有明顯提高聲量、大聲吼叫等情形，因此，他是否有恐嚇犯意，顯然有疑。

再者，法官指出，依據提告的護理人員的證述內容，當事人是在執行安撫病患家屬情緒的行政工作，而非執行任何醫療或救護業務，所以阿興在客觀上也沒有妨害當事人執行醫療或救護業務，自然無法以醫療法第106條第3項之罪責相繩。

法官表示，檢察官目前提出的證據，尚未達到一般人均可確信阿興有違反醫療法及恐嚇等犯行，最終因證據不足，裁定阿興無罪，全案仍可上訴。

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