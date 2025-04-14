候診太久給負評被逼道歉！牙醫私查健保個資　瘋狂招數盡出慘了

▲台北地檢署起訴包姓牙醫涉嫌非法透過健保系統查詢病患個資。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名包姓牙醫，因為不滿女病患在網路分享看診經驗，認為在診所等候時間過久，竟透過健保掛號系統，查到病患職業等資料後，寄信、打電話到病患任職公司，甚至找上病患的母親，要求病患撤下負評並道歉，台北地檢署14日依妨害《個資法》起訴包姓牙醫。

起訴指出，個資遭侵害的女病患是在2022年底，前往牙醫診所就診後，覺得看診等候過久，所以在診所Google頁面上留下負評，診所包姓牙醫因此心生不滿，擅自利用病患就診時填寫的姓名、地址等個資，進入健保掛號系統，查到病患任職的保險公司。

包姓牙醫為了逼病患撤下負評，涉嫌從2023年1月1日起，到2024年5月22日期間，利用非法蒐集的個資，寫信或打客服電話到保險公司，要求公司出面協助處理糾紛，還找到病患的母親，揚言要刊登病患照片，並稱知道病患與丈夫的工作地點，要求病患出面談和解、道歉。

病患發現自己的工作和住家都被人查到，憤而委託律師提告，包姓牙醫到案坦承一時衝動而觸法，檢察官調查後，依違反《個人資料保護法》，非法蒐集、非法利用個人資料等罪起訴包姓牙醫。