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回台灣被要求「補繳1萬2健保費」　醫曝關鍵原因：有沒有想拍拍手

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲停復保政策已廢止。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

「你有沒有想要為這個政策拍拍手？」ICU醫生陳志金分享一名男網友的文章，這名台灣男性2年前停掉台灣健保，沒想到回台灣恢復健保後，居然要補繳1萬2000元的健保費。對此，陳志金指出，這就是去年廢止的「停復保」政策，而補繳健保費，本來就合理。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，有名住在上海的台灣男性在2年前停掉台灣健保，結果後來某次入境台灣，就在沒有任何通知的情況下被自動續保。該男說，他被恢復健保之後，想說反正以防萬一，所以也沒有深究，直到現在被要求補繳1萬2000的健保費，他便質疑政府缺錢。

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陳志金對此直言，其實這就是去年廢止的「停復保」政策，該男可能是沒有注意到，才會這麼生氣。陳志金說，補繳健保費本來就合理，而過去「停復保」政策才是不合理，「出國停保就不用繳費」是讓他們賺到了。

接著陳志金重提，有名在台灣有戶籍的女士長期旅居國外，只有農曆春節才返台，她因被要求要繳2個月1498元的健保費，而和健保署打官司，至於最後的結果，是健保署直接將「停復保制度」給廢掉了。

陳志金也整理出4重點：

1.有戶籍就要繳健保費，沒戶籍就不用繳健保費。

2.出國2年內，因為還有戶籍，就要繼續繳健保費，回國馬上可以使用健保。

3.出國2年以上，但未滿4年，沒有戶籍後，就免繳健保費，回國馬上可以再投保，繳健保費使用健保。

4.出國4年以上，沒有戶籍免繳健保費，回國要再等6個月，才能再投保，也就是回來要住滿6個月，才能享有健保的福利。

因此陳志金也說，住在上海的那個男生其實還是賺到了，對方只需要繳上次入境復保後的保費，之前停保的不用繳。最後陳志金也寫道，「看到這些人那麼生氣，你有沒有想要為這個政策拍拍手？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「常年住國外，生病才想回台醫病的身在福中不知福的台灣人，還想貪不想繳健保費的心態，真是可悲」、「很合理！不然一堆人住國外，生病了才回來使用台灣的醫療資源」、「住在台灣真的是幸福有保障」、「遲來的制度，看不慣一些出國就停保，有病就回來生病開刀還趾高氣昂的」。

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