狠撈4億！堆置上萬噸廢棄物出口大陸、東南亞　11黑心業者被起訴

▲桃園檢警環聯手破獲環保犯罪集團。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

吳姓男子等11人犯罪集團，涉嫌以每公斤3至10元不等之價格，對外向「佳〇公司」等公司收取廢塑膠混合物，並堆置在新屋廠，由被告吳男、龔男使用破碎機、粉碎機就該等廢塑膠混合物進行加工，復依被告王男指示，將打包或以太空包裝袋之廢塑膠混合物裝放貨櫃，違法堆置廢棄物上萬噸，並佯裝貨物出口中國、東南亞等地，不法所得約4億元，桃園檢方依違反廢棄物清理法，對吳男等人求處1年2月至3年6月徒刑及沒收不法所得。

▲違法堆置廢棄物上萬噸，打包成太空包佯裝貨物出口東南亞等地牟利。（圖／桃園地檢署提供、下同）

桃園檢方表示，檢察官王念珩接獲民眾檢舉，即成立專案小組從前年即積極蒐證，在今年2月7日指揮內政部警政署保七總隊刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊及桃園分局並結合環境部環境管理署北區環境管理中心、桃園市環境保護局偵辦吳姓被告等（馬可斯公司等6間公司及吳姓被告等11人）非法處理廢棄物出口境外案件，檢察官審酌本案目前堆置於馬可斯公司新屋廠、中壢廠及益〇塑膠公司廠區內外之廢棄物數量甚為龐大，且合併已佯裝貨物出口之廢棄物，總重量高達1萬1381公噸，所獲之不法所得初估3億9479萬元。

檢方指出，如此數量大之廢棄物已破壞環境衛生及影響民眾健康甚鉅，倘若不慎引發火勢，更可能造成公共危險，危害附近居民安全。此外，被告吳男、吳男、王男等人曾共同將其等大量廢塑膠混合物出口至中國及東南亞等地區，嚴重影響我國國際形象等情，就上述3被告建請求處有期徒刑3年6月以上，其餘被告則分別求處1年8月以上或1年2月以上之有期徒刑。