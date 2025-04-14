國3轎車追撞砂石車　駕駛卡變形車體慘死！消防隊救援畫面曝

▲男子於國道3號中興系統路段開車追撞砂石車車尾，消防隊前往救援、破壞車體。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男子今天上午駕駛自小客車，往北經過國道三號中興系統路段後不久，因不明原因猛烈追撞同向行駛於外側車道的砂石車車尾，導致小客車車頭卡進砂石車底、嚴重變形，駕駛卡在車內受困；消防隊獲報趕抵現場、破壞車體，花費超過50分鐘才將男子救出，但已明顯死亡，詳細肇事原因尚待警方調查。

南投縣消防局指出，上午9時43分接獲報案，得知國道三號北上221.8K有車禍受困救護案件，立即派遣中興、碧興及南投3分隊，共計4車8人前往救援，並由中興分隊小隊長簡青沂擔任帶隊官；消防隊於案發後10分鐘抵達現場，發現砂石車已停在路肩，車尾車斗下方深深卡著一台白色轎車，已然撞成一團廢鐵，可見追撞力道之大。

警消單位先委託吊車將轎車拖離砂石車車尾，消防人員接著以破壞器材解離車身，才有辦法將卡在駕駛座的男子拉出，然而過程中即發現男子已明顯死亡，至10時47分將男子救出、後送草屯鎮佑民醫院，仍宣告不治確定。

據了解，當時47歲的砂石車駕駛正行駛於中外車道，卻無端遭該輛白色小客車從後方追撞，砂石車隨後移至外側路肩停放；國道七隊指出，該起事故無造成後方車流迴堵，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中，並呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。