大陸首季外貿僅年增0.2％　兩岸貿易逆勢成長15％

▲上海洋山港貨櫃碼頭。（圖／新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰殺紅眼，大陸近期貿易狀況受矚。大陸海關總署今（14）日公布最新進出口數據，以美元計價，今年首季（1至3月）貿易總額較去年同期成長0.2％，其中出口成長5.8％、進口下降7％。在多國對大陸的貿易急速下降之際，兩岸貿易總額逆勢成長15.2％，其中大陸對台灣出口成長8.3％、大陸自台灣進口成長17.8％。

據大陸海關總署發布數據，今年首季，大陸進出口總額為1兆4343億元（美元，下同）、年增0.2％，其中出口8536.6億元、年增5.8％，進口5807億元、年減7％。大陸3月貿易順差1026.4億美元。

兩岸貿易方面，今年首季貿易總額為705.5億元、年增15.2％，大陸對台灣出口179.5億元、年增8.3％，大陸自台灣進口525.9億元、年增17.8％。

單看3月份，兩岸貿易總額為273.8億元，其中大陸對台灣出口67.1億元，大陸自台灣進口206.6億元。

值得注意的是，在大陸海關總署發布的數據（以美元計價）中，今年首季僅有台灣、泰國與大陸的貿易總額呈現兩位數的成長，大陸與泰國貿易總額年增15.3％，其中出口年增17.9 ％，進口年增9.9％。

與大陸雙邊貿易下降最多的不是美國，而是南非、巴西與澳洲。今年首季，大陸與美國的雙邊貿易還較去年成長了2.9％，但是與南非貿易下降29.5％，巴西下降22.2％、澳洲下降21.3％。