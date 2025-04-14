中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客　警週末威力掃蕩

▲中壢警方持續戮力執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢勤務。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢警分局戮力執行「雷霆除暴專案」，針對各類刑案積極查緝成果豐碩，昨晚間更出動優勢警力擴大臨檢，展現警方強勢掃蕩不法，共計查獲職業賭場、妨害風化、毒品、詐欺、竊盜及通訊緝犯等刑案35件77人。

▲查獲某麻將賭場以競技協會為掩護，暗中經營職業性麻將賭場。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局於13日晚間持續執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢勤務，結合移民署桃園市專勤隊、刑事警察大隊、保安警察大隊、霹靂小組及交通警察大隊等單位，合計出動逾百名警力，針對轄內移工舞廳、電子遊藝場、酒店、旅館及養生館等28處臨檢點，並於聯外主要幹道設置4處路檢點，結合22組線上巡邏網，形成高警力密度的封城式威力掃蕩。

警方除於旅館內查獲施用笑氣3人外，並在三仙巷內查獲以觀光簽證來台賣淫之越籍女子妨害風化，另臨檢舞廳查獲4名逾期居留之泰籍人士，共計查獲5名逾期居留的外籍人士。

▲查獲以觀光簽證來台賣淫之越籍女子妨害風化。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局長林鼎泰表示，分局同仁全力執行「雷霆除暴專案」，加強轄區治安，在星期六、日2天共計查獲毒品、詐欺、竊盜、妨害風化、職業性賭博及通緝犯等刑案35件、77人。其間並接獲情資，發現某麻將賭場以競技協會為掩護，暗中經營職業性麻將賭場。經蒐證確認違法事證後，報請核發搜索票獲准，在昨（13）日下午持票執行查緝，當場查獲現場負責人及賭客共41人，查扣賭資、抽頭金及帳冊、麻將、監視器設備等證物，成功瓦解不法賭場。