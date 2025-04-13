韓國旅遊「遇3事超傻眼」故意衝撞、拿酒瓶砸人！爆共鳴

▲原PO對韓國旅遊感到失望。（示意圖，下同／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

最近適逢櫻花季，許多人衝日本、韓國賞美景，不過有網友表示，帶家人到韓國旅遊期，遭遇不友善對待，媽媽在馬路上被韓國大叔衝撞，受到很大的驚嚇，在免稅店還被恐嚇、挑釁，讓他對韓國很失望，也強調「不是要詆毀韓國」，希望大家出發前要有一定的警戒心。

有網友在Dcard發文，前陣子帶家人到首爾賞櫻時，媽媽過馬路時被一名韓國大叔刻意衝撞，「明明我媽就讓路出來，那個韓國大叔還轉過來撞她」，旅程的第一天，媽媽就受到驚嚇，「還好我在後面，不然他老人家跌倒出事骨折怎麼辦？」

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最後一天回國時，在仁川機場免稅店，有位韓國大叔用非常挑釁，且不禮貌的口吻還有肢體動作說「中國人？中國人？」一臉準備要打架的樣子，他馬上大喊「Taiwanese 」，對方才轉頭離開。

原PO表示，「我後來遠遠觀察那個大叔是一群人，他們一直在觀察路人，看起來是要伺機找中國人麻煩，這真的很可怕，難道機場也不安全了嗎？」另外，之前有台灣人在弘大，被韓國人拿酒瓶惡意砸頭，疑似是被誤認成中國人，「重點是兇手還沒抓到」。

原PO強調，自己很常國外旅遊，不是要詆毀韓國，只是希望大家出發前要做好心理準備，「我不會說韓國是壞地方，但我不會再去了」。

貼文曝光，不少人都遇過類似狀況，「之前去香港迪士尼，韓國人也是亂撞一通」、「日本也有喔，隨機亂撞人」、「惡意撞擊非常認同，我明明就讓出空間了給他過了，但又被大叔撞」、「去日本泰國玩，也遇到韓國人推撞插隊」、「3月底去一趟釜山，很明顯的排斥會中文的人，但也有比較和善的，我整趟感受真的蠻差」。但也有緩頰，「也是有友善的韓國人」、「會撞人是人的問題，跟國籍無關吧」。