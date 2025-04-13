賣書、抵押房產燒250萬　羅智強反罷免金剛車「台灣一號」將環島

▲羅智強反罷免金剛車將巡迴全台灣。（圖／羅智強提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免國民黨立委羅智強的罷團「大安強強滾」日前宣布第二階段連署書數達標，而羅智強則稱「糧草告急」要抵押房產，又出書《護民主・反惡罷──100萬步走大安》，一本賣500元。羅智強今（13日）表示，短短兩天內新書預購已達2994本，決定把全部售書所得150萬元，加上房貸貸款的500萬中的100萬，合計250萬，用來打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」，不僅要守住大安，更盡他所能為每一位在野戰友而戰，守住立法院裡最後的民主防線。

羅智強指出，《護民主・反惡罷──100萬步走大安》短短兩天內,截至昨晚11點，新書預購已經2994本！這個成績遠遠超出自己的預期，為了回應這份支持、回報大家的信任，將這2994本書的全部售書所得（取整數）150萬元，加上房貸貸款的500萬中的100萬（其餘400萬用於大安區反罷免戰），合計250萬元，用來打造為民主奔走全台的金剛小戰車，「台灣一號」；羅智強強調，這台「台灣一號」，不是一般宣傳車，它將是一台充滿行動力與戰鬥力的民主宣講車，帶著國民黨的主張、理念、決心，一路跑透透、講透透、戰透透，而若250萬經費還有餘裕（含聘請司機），他會再打造「台灣二號」、「台灣三號」……依此類推。

羅智強預告，集結一整個金剛戰車群，轟轟烈烈展開這場台灣民主保衛戰、中華民國保衛戰，首站將從雲林整裝出廠，一路向北、向東，環島一圈，自己已與立委丁學忠、張嘉郡、許宇甄約定好，全力為台灣民主而戰，為中華民國而戰，這是對支持者的感謝，更是對這塊土地最堅定的承諾。

羅智強表示，這場反惡罷之戰目標只有一個，「一席都不能少！」不只會守住大安，也會盡我所能，為每一位在野戰友而戰，一起守住立法院裡最後的民主防線！因為一旦在野陣營失去過半席次，綠色集權將橫行無阻，台灣民主將面臨崩潰，而台獨勢力，也將加速消滅中華民國的存在。

羅智強感嘆，若真的到那時，即使守住大安區的一席，又能有多大力量，抵擋民進黨的「雙獨」？獨裁集權、台獨禍國？他強調，這一戰，是身為中華民國立法委員的責任，而既然被民進黨「點名認證」成為首位罷免二階連署過關的在野立委，那就不讓他們失望，羅智強會走在第一線，站在最前方和在野夥伴們一起成為民主防線的第一名戰將。