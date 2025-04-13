減少屋主裝修業者糾紛　全國室裝品保協會4／12掛牌

▲中華民國室內裝修品保協會今掛牌成立，莊燈泰（右6）擔任第一屆理事長，立委蔡其昌、何欣純到場致意。（圖／品保協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

購屋族委託裝修業者進行室內裝潢時，雙方對於裝修內容、付款方式常因意見不同產生糾紛，甚至對簿公堂，為了減少相關紛爭，「中華民國室內裝修品保協會」因而成立，今（12）天下午在台中市掛牌，該協會並與台中市、桃園市、台南市等8個縣市的室內裝修公會簽約合作，藉由專業且公正的第三方，保障消費者與裝修業者合法權益。

全國室裝品保協會去年12月底成立後，受到高度重視與響應，今天舉行揭牌暨理監事及顧問授證大會，由行政院政務顧問莊燈泰擔任第一屆理事長。

莊燈泰表示，全國室裝品保協會透過「履約品保信託委員會」及「室內裝修估驗給付工程款委員會」的專業能力，可在裝修業者與消費者簽約前，透過專業評估提供確切的工程品項和範圍，以及合理市場行情估價，亦可在雙方簽約後，透過銀行履約保證制度，確保業者可依工程進度向消費者請款。



莊燈泰還指出，全國室內裝修品保協會成員，除了本業室內裝修業，還有建築師，消防技師，會技師，律師等會員，也設有專業的「調解及鑑定委員會」，可在消費者及裝修業者發生工程糾紛下，扮演鑑定調解角色，做出具公信力的仲裁建議下，提供雙方找出解決紛爭的依據，有效降低雙方對簿公堂，進行耗時法律訴訟。

▲蔡其昌致贈「眾望所歸」給第一屆理事長莊燈泰。

揭牌會議中，還頒發理監事當選證書，及各專業委員會的主任委員聘書，包括履約品保信託委員會主委盧錦融、室內裝修估驗給付工程款委員會主委羅清源、室內裝修驗收交屋委員會主委季瓊生、調解及鑑定委員會主委徐文志、公共關係委員會主委陳俊明。

立委蔡其昌及何欣純均表示，全國室內裝修品保協會為裝修產業建立一個新制度，站在公正的第三方做為消費者與裝修業者的溝通橋梁，保障消費者需求及合理的工程費用，另外，品保協會亦可擔任裝修業者心聲的大聲公，讓立法委員可以因應時代的需求修訂法律，用國家的制度來減少工程糾紛，創造消費者與裝修業者雙贏的局面。