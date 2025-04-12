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17歲少女當淫媒！拉學妹下海陪酒　「1500抽500」拿去養男友

▲桃園市劉姓男子去年1月間與未滿16歲女友在住處發生親密關係，導致少女懷孕，一度開心「我要當爸爸了」，後又反悔質疑不是他的種，事後挨告及時達成和解。（示意圖／免費圖庫Pixabay）
▲17歲少女當經紀，媒介16歲學妹當陪酒妹，再抽3分之一經紀費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄17歲蔡姓少女和胡姓男友同居，因胡是酒店經紀，蔡女也跟著加入網路傳播經紀行列，在IG招募坐檯小姐，吸引16歲國中學妹小芸(化名)應徵後，再由胡男安排工作、蔡女傳訊通知小芸前往客人指定的地點陪酒，賺取1500元時薪，蔡女再從小芸的坐檯費抽500元，供自己和胡男一起花用。全案經高雄地院審理，胡男依犯成年人與少年共同犯意圖營利媒介使少年坐檯陪酒罪，處10月徒刑，可上訴。蔡女則由少年法庭另案審理。

判決指出，胡男從事酒店經紀工作，引介年僅17歲的蔡姓同居女友入行從事網路傳播經紀，並由蔡女在IG張貼招募坐檯小姐訊息。蔡女國中時的學妹小芸看到訊息，主動聯絡蔡女表示她有意願，蔡女隨即在2022年7月初到9月中旬間，先由胡男提供坐檯訊息，再由蔡女傳訊通知小芸前往高雄、屏東等客人指定地點，包含私人住宅、招待所或KTV地點坐檯陪酒。小芸每小時能賺取1500元坐檯費，蔡女再從中抽5百元當經紀費，作為自己和胡男的共同生活開銷。

警詢時胡男辯稱，他只是介紹工作給蔡女去做經紀，他沒有抽成，但當時他們同居，金錢部分會互相使用。審理時胡男又翻供說，他和蔡女在在案發時有保護令問題，他們不可能同居，也沒有共同媒介小芸坐檯陪酒，更不知道蔡女媒介小芸坐檯陪酒，或小芸未滿18歲。蔡女則推說抽的經紀費全部都交給胡男。

另外，小芸的手機訊息顯示，小芸曾傳訊給蔡女說「我現在半夜可以（坐檯），然後就被移掉（群組）了」，蔡女則回覆「沒有，我們改成經紀群，裡面就我跟我男友還有他兄弟，你要還是可以呀」等對話，蔡女作證說，所謂「經紀群」是指經紀會開的群組，在裡面會說哪裡有缺小姐，小芸也表示，對話中「你要還可以」，是指如果她想要上班，就在群組裡面講。

法官檢視訊息等相關證據，認定胡男以分工方式和蔡女媒介小芸坐檯陪酒，胡男犯行屬實，犯後又矢口否認，態度不佳，審酌胡男另有妨害自由、妨害秩序、傷害、販賣毒品等多項犯罪前科，素行不佳，依胡男犯成年人與少年共同犯意圖營利媒介使少年坐檯陪酒罪，處10月徒刑。蔡女則由少年法庭另案審理。

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