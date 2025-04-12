吳釗燮前助理涉共諜案遭羈押　徐巧芯：真相很快就來了

▲中國國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前在委員會質詢時披露共諜案，但卻將吳釗燮任外交部長時的前助理何仁傑，誤植成同名同姓的外交部專員而惹議，徐巧芯近日不但多次致歉，昨日還在受訪時，以6度鞠躬表達歉意。不過，徐巧芯所稱的吳釗燮助理何仁傑，今（12日）凌晨因涉犯共諜案遭北院裁定羈押禁見，徐巧芯表示，真相很快就來了。

徐巧芯9日質詢國安局長蔡明彥時指出，吳釗燮身旁有位何姓助理是共諜，該員有綠營背景，也有公務員身分，在外交部北美司擔任專員，蔡明彥接著提醒，被指認的何姓專員僅是同名同姓之人，相關案件則持續在偵辦中。然而，許巧芯因誤植同名同姓何姓文官的照片及身分引來家屬不滿，甚至揚言提告。

針對誤植一事，徐巧芯於臉書貼文增修道歉啟事，昨日還6度向何姓文官及其家人鞠躬致歉。不過，徐巧芯所指稱的吳釗燮助理涉共諜案確有此事，徐巧芯今日再度說明，對於因「同名同姓」以致於誤用照片這件事真的很抱歉，但真相很快就來了，她所說的「吳釗燮助理」何仁傑刺探情報真的是共諜。

徐巧芯點出，此「何仁傑」是吳釗燮的助理，遭吸收成為共諜，疑將外交部的機敏資料提供給中共情治人員，檢調於4月10日發動搜索，同時拘提何男到案，認為何男涉犯《國安法》，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

▼中國國民黨立委徐巧芯6度鞠躬。（圖／攝影中心攝)