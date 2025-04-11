賴清德「研擬急難救助」防中共滲透黨內　謝龍介轟：抓共諜也雙標？

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨內部共諜案連環爆，近期傳出綠委助理、民進黨工都有涉入，民進黨9日中常會轉述指出，由於黨工遭滲透原因包含經濟困難等，總統兼主席賴清德拋出成立黨內基金，請秘書長林右昌研議急難救助方案。對此，國民黨立委謝龍介今（11日）批評，別人當共諜，就是賣國賊，送軍事審判！民進黨黨內出了共諜，就是經濟困難，還要急難救助？抓共諜也雙標？賴清德趕快清醒。

民進黨9日召開中常會，據轉述，根據國安局報告，現在查出的共諜，有六成是現役或退役國軍，背後原因包含經濟困難等，由於賴清德上任黨主席後，就設立老黨員急難救助辦法，中常委建議，如果黨員有急難需求，比照相關辦法，提出救助方式，避免黨工因為經濟困難，給中共有可趁之機，賴清德則裁示，將請秘書長林右昌研議。

對此，謝龍介表示，從民進黨立委辦公室到民進黨內，再到總統府裡賴清德總統身邊，相繼爆發共諜案，結果相較於早先，賴總統講到軍中共諜時的咬牙切齒，對黨內的共諜，卻說什麼是因為經濟困頓，還叫秘書長林右昌研議要急難救助。

謝龍介批評，怎麼別人當共諜，就是賣國賊，吃裏扒外，送軍事審判！你民進黨黨內，府內身邊出了共諜，就是經濟困難，還要急難救助？

謝龍介提到，早先，民進黨內貪污助理費弊案連環爆，賴總統下令全黨三等親都不准當公費助理，根本不近人情又無法落實的命令也在下，結果現在黨內爆出共諜，又變得這麼善體人意？

謝龍介認為，說穿了，還不是因為民進黨整天抹紅別人，罵人匪諜，結果一抓下去，從黨內到府內，都被滲透，面子掛不住了，就轉移焦點。

最後，謝龍介強調，這樣的雙標，老百姓不會接受，賴清德總統趕快清醒，不要越描越紅。

▼謝龍介批評賴清德抓共諜雙標。（圖／翻攝自Facebook／謝龍介）