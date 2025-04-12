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防大甲媽回鑾滋事　烏日警出動360人嚴陣以待

▲▼烏日警方出動360人嚴陣以待，預防有人趁大甲媽回鑾滋事。（圖／警方提供，下同）

▲▼烏日警方出動360人嚴陣以待，預防有人趁大甲媽回鑾滋事。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽回鑾鑾轎今（12）日凌晨3點46分進入大肚區，烏日警方為防止陣頭、幫派組織以搶轎名義藉機滋事，動員360名警力任務編組，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，全面掌握動態，達到安全無死角，由於躦轎腳信眾太踴躍，回鑾隊伍預計下午4點多離開龍井區。

回鑾隊伍凌晨3點多抵達大肚區，沿沙田路北上龍井區，烏日分局長劉雲鵬率領同仁，從彰化分局接棒執行鑾轎安維勤務，這次佈下重兵，規劃任務編組，包括鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、鑾轎安全維護組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組、調撥車道組等，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，要以優勢警力防範不法情事。

▲▼烏日警方出動360人嚴陣以待，預防有人趁大甲媽回鑾滋事。（圖／警方提供，下同）

大甲媽回鑾隊伍沿途受到信眾爭相躦轎腳，一對法國夫妻也帶著女兒加入，原來，台灣太太王小姐雖然從小就看著大甲媽遶境，但從來沒有參加過，今年趁著回娘家，決定帶著老公、小孩一起躦轎腳，祈求全家人平安健康，法籍丈夫表示沒參加過這類型活動、很有意思，大甲媽是很特別的台灣文化，也非常感動能夠體驗這一年一度的宗教盛事。

1名阿嬤在看護人員陪同下坐著輪椅跟著排隊躦轎腳，烏日分局保安民防組組長呂佳修協助推著輪椅，完成阿嬤心願。

▲▼烏日警方出動360人嚴陣以待，預防有人趁大甲媽回鑾滋事。（圖／警方提供，下同）

▲▼警方協助法籍夫妻和輪椅阿嬤躦轎腳。

▲▼烏日警方出動360人嚴陣以待，預防有人趁大甲媽回鑾滋事。（圖／警方提供，下同）

▲▼烏日警方出動360人嚴陣以待，預防有人趁大甲媽回鑾滋事。（圖／警方提供，下同）

▲有民眾也抱著狗狗參與遶境。

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