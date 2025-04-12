開撕一級戰區汙名！彰化連3年不打架　大甲媽平安步出永樂街

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎平安進入永樂街天后宮。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

年度宗教盛事，大甲媽祖遶境9天8夜進香活動，11日回鑾進入彰化市，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人一路伴隨，於11點50分駐駕彰化市永樂街天后宮，現場跟隨信徒眾多，由縣長王惠美送駕，在警局出動機動部隊維安下，停5分鐘後立刻起轎，過程中平安圓滿，創下一級戰區連3年不搶轎不打架紀錄。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎平安進入永樂街天后宮。（圖／縣府提供）

大甲媽回鑾預定11日下午進入彰化市，延遲近5小時，因為大埔路第一次實施管制車輛進入，湧進上萬信徒，放眼望去滿滿都是人潮，鑽轎底信眾排成約一公里長的人龍，就是為了等待媽祖到來，非常壯觀。

鑾轎原本在永樂街天后宮將停轎30分鐘，但因為時間延遲，於11時50分入廟，停轎僅5分鐘，便踏出永樂街轉往民族街，沿著中山路往北前進，預計今(12日)凌晨駐駕在彰化大甲媽祖會臨時行宮，清晨5點沿著大度橋轉進入台中大肚區，離開彰化。

此次進香活動，往年彰化爆推擠搶轎熱區，民生地下道、北斗奠安宮、福寧宮、大埔路及永樂街天后宮，行進中雖然人潮比往年多，警方動員八大分局區員警及民防義警消協助之外、並部署機動部隊負責維安，過程中有零星的推擠但平安安順利。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，感謝王惠美縣長、各位民意代表及警察同仁的支持與協助，並祝福彰化縣鴻圖大展，所有鄉親都能身體健康、事業蒸蒸日上，賺大錢。

縣長王惠美表示，這次為期9天8夜的大甲媽祖遶境已告一段落，感謝大甲鎮瀾宮媽祖來到彰化賜福鄉親，相信在媽祖的庇佑下，今年大家都會平安順遂、心想事成，特別感謝鎮瀾宮團隊的用心安排，以及許多鄉親有錢出錢、有力出力，讓整個活動能夠順利圓滿，也看到許多鄉親熱情參與，讓大家感受到彰化人的溫暖與熱情。

王惠美指出，每年大甲媽祖遶境都吸引無數信眾和遊客參與，彰化有15家觀光工廠、26家休閒農場，以及各種好吃又好玩的在地特色，非常值得大家多來走訪觀光。