白袍醫護接駕大甲媽！停轎宏仁醫院　看護急推中風男下樓稜轎腳

▲大甲鎮瀾宮媽祖進員林市，宏仁醫院院長及醫師抬轎。（圖／宏仁醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽回鑾今(11日)天上午行經員林，其中一處停駕點不是宮廟而是宏仁醫院，36執士團也繞行院內祈福，有中風住院復健患者，得知後連忙趕下樓祈求早日康復，多位身著白袍的醫護人員也虔誠接駕扛轎，為患者祈福，由於隨香信徒眾多，院方也請媽祖帶著香客一起「顧健康」。

宏仁醫院董事長陳鴻銘率領醫療團隊盛裝迎駕，特別的是多位身穿白袍的醫護人員親自參與扛轎儀式。院方表示，作為大甲鎮瀾宮醫療團彰化會館，每年回鑾都會特別安排駐駕，今年更結合健康促進活動，別具意義。

現場感人一幕是許姓中風男患者得知媽祖將駐駕，特地請看護協助下樓參拜。坐輪椅的他誠心「稜轎腳」時，鑾轎特別抬高為其祈福，溫馨場面贏得現場信眾熱烈掌聲。

「媽祖慈悲精神與醫療照護理念相通。」宏仁醫院總院長王斯弘表示，近期社會氛圍浮躁，媽祖信仰能安定人心，這種關懷正是醫護人員的楷模。東華醫院院長張國翊等醫療團隊也共同參與儀式，展現醫界對傳統信仰的尊重。

員林宏仁醫院是大甲鎮瀾宮醫療團彰化會館，大甲媽回鑾，都會在醫院門口停駕，院方醫護與醫療團並合力設置醫療站，設置點心站，發送點心與結緣品給香客，上午協助香客處理水泡腳傷、鐵腿、足底筋膜炎、中暑等問題，還有一名化療患者早起想陪大甲媽走一段，卻被機車撞傷後腦勺紅腫，到救護站檢查包紮休息，直呼感謝醫護人員的照顧。

▲福寧宮前信眾滿滿。（圖／記者唐詠絮攝）

院方把握人潮機會推動衛教，與惠來醫療體系合作宣傳國健署新政策。現場醒目標語「30歲起免費成人健檢」、「媽祖護佑健康」吸引信眾目光，醫護人員現場解說，提醒民眾重視健康管理。



警方在台一線沿線設交管，隨後媽祖鑾轎駐駕在福寧宮，參拜信眾擠滿中山路及廟前廣場，中午12點10紛起轎，下午將通過大埔路及民族路，深夜停轎在彰化市永樂街天后宮，在縣長王惠美扶轎下不出彰化城，往年該2處皆是搶轎推擠滋事點，警方不敢大意，將出動機動部隊到場維安。

▲福寧宮前信眾滿滿。（圖／記者唐詠絮攝）