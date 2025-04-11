屏東民眾急需貸款...誤信臉書銀行「點點貸」　落入貸款詐騙陷阱

▲里港警分局長溫基興宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名民眾因急需貸款，誤信臉書上「某銀行點點貸」廣告，依LINE上自稱「郭經辦」指示匯款4萬7000元，事後帳戶遭凍結才驚覺受騙，里港警分局針對該案例，在警廣高雄台籲請民眾慎防假借貸詐騙手法。

里港警分局積極致力於提升民眾的防詐意識，持續每月與警察廣播電臺高雄分臺進行連線宣導，透過廣播平台向聽眾傳遞防詐知識，並特別針對近期高發的詐騙手法「假借銀行貸款詐騙」及「假網拍」詐騙案件進行防範宣導。

里港方根據114年1月至3月份受理詐欺案類的統計結果分析，歸納出前六大詐騙類型，依序為「假交友(投資詐財)」、「假投資」、「假借銀行貸款詐財」、「假網拍」、「騙取金融帳戶(卡片)」及「中獎通知」。

而在與聽眾分享假借銀行貸款詐財的真實案例，被害人害人因急需貸款，於臉書看到「台新銀行點點貸」的借貸廣告，點擊後與自稱「郭浤漢」的男子聯繫，並互相加LINE好友，該名男子LINE暱稱「郭經辦」，並向被害人聲稱，為了讓其貸款成功，要協助被害人整合金流、提高銀行信用分數等，被害人信以為，便依照「郭經辦」要求，將新臺幣4萬7000元轉入其指定的銀行帳戶，隨後，由於網路銀行出現異常，且帳戶被警示凍結，被害人才驚覺自己遭到詐騙。

分局長温基興特別呼籲民眾，貸款應向合法的金融機構或保險公司辦理，正規銀行不會要求在貸款前匯款或提供金融卡。近年來，詐騙集團的招募策略已轉向高齡族群，透過發布看似無害的「取貨」或「代工」徵才廣告，吸引年長者應徵。結果這些年長者往往不知情地成為詐騙集團的車手，協助運送非法所得，詐騙集團會誤導高齡者說「高齡犯法可免刑」，但事實上，只有80歲以上的老年人可適用減刑規定，並非免刑，因此，年長者要小心不明工作邀約，並警惕來自陌生人的信息。

溫分局長說，警政署自4月1日起啟動「百斬計畫獎五萬」專案，旨在鼓勵民眾從過去的「被動防詐」轉變為「主動出擊」，積極參與防詐行動，藉此號召全民共同行動，積極打擊詐騙。如發現有人行為可疑，例如提領時更換多張提款卡，或邊持手機邊領錢，或重複進出超商、銀行提款等疑似車手的行為，您可透過「165打詐儀錶板」的「檢舉車手專區」填報檢舉車手線索，如果情況緊急，亦可直接撥打110或165，讓警方即時處理。一旦成功拘提或逮捕嫌犯，檢舉人將可獲得新臺幣五萬元的檢舉獎金。