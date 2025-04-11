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總統選舉揪12同僚免費遊對岸　里長與台商姑姑各判刑1年半

▲▼新北地院外觀。新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市永和區永樂里長許政鎧被控前年（2023年）總統大選期間，與台商姑姑陳麗霞涉受台辦官員指示，邀12名里長與5名眷屬到對岸接受招待旅遊，藉此宣傳藍白合、支持國民黨等語，姑姪2人辯稱僅受託揪人出團、沒買票行賄，新北地院不採信，依《反滲透法》與《總統副總統選舉罷免法》，判2人各1年6月徒刑、均褫奪公權2年，可上訴。

判決指出，陳麗霞擔任對岸江蘇省昆山市1家五金公司總經理，並擔任當地張浦台商協會理事，前年8、9月間，陳女受昆山市台灣事務辦公室指示及張浦台商協會會長郭恒嘉、總幹事鍾明華之託，尋找台灣里長赴對岸接受旅遊招待。

許政鎧是陳麗霞姪子，幫姑姑號召12名新北市不同區的里長與5名眷屬組團，去年11月21日從台北松山機場搭機前往上海虹橋機場，僅5名眷屬須自付1萬7000多元機票錢，其餘食宿與旅遊行程均由昆山市台辦與張浦台商協會買單，暢遊昆山、常熟與無錫等地共4天。

期間不僅陳女和昆山市台辦官員全程陪同，江蘇省台辦也派官員隨行，當時距離台灣總統大選不到2個月，台辦官員在聚餐時向許政鎧等團員宣傳「藍色要團結」、「藍白合國民黨比較有機會」、「要支持國民黨及國民黨推出的候選人」「藍軍比較溫和、綠軍會急獨」、「兩岸不要開戰」等語。

新北地檢署獲報，前年12月指揮調查局搜索約談，陳女和許男到案各交保50萬元，去年（2024年）4月被起訴涉犯《反滲透法》等罪嫌。陳女出庭辯稱僅牽線姪子跟張浦台商協會舉辦環保交流活動，沒參與後續行程，許男否認投票行賄或買票，僅受託揪人出團。

法官指陳女和許男偵查中已認罪，包括旅遊機票食宿費用由對岸當地政府或台商協會支付，行程都由台辦人員安排，許男更明知與選舉有關、可能違法，仍在群組裡自詡「教孝好（台語，意即膽子大）」，審理時卻全盤翻供，還聲請函詢台辦調查旅費是誰出的。

法官查明12名跟團里長均坦承知道本件旅遊團，具有拉攏或影響投票意向、支持特定政黨與候選人用意，連同5名眷屬都獲職權不起訴，而眾所皆知中共不承諾放棄對台動武，構成《反滲透法》所定「境外敵對勢力」，陳女跟許男仍接受「滲透來源」的資助、企圖影響我國選舉，更難以諉稱不知情。

法官據此依《總統副總統選舉罷免法》投票行賄罪，加上《反滲透法》受滲透來源贊助而加重其刑至1/2規定，判陳女和許男各1年6月徒刑，均褫奪公權2年，並沒收作案用手機與犯罪所得1萬7000餘元，可上訴。

至於起訴指稱台辦官員對本案團員宣傳「兩岸一家親」、也構成暗示支持特定政黨與候選人犯行，法官認為這句話的字面意義，應指大陸地區與台灣同為一家人或具有血脈相連，我國不分黨派政治人物也常提及，無從逕自認定為要求投給誰，此部分不論罪。

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