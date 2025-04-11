曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世　痛別喊：我愛你，兄弟

▲館長愛犬大雄離世。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



記者楊庭蒝／綜合報導

知名網路紅人館長陳之漢的愛犬「大雄」在11日傳出離世消息。館長在個人臉書上分享了與大雄的回憶照片，並寫下「大雄2013～2025，我愛你，兄弟」。消息傳出後，許多粉絲留言表示哀悼，盼望大雄在天國能無病無痛。

據了解，大雄近年來因年老體衰，健康狀況每況愈下，食慾不佳、行動困難，甚至連站立都顯得吃力。館長的員工於11日凌晨發文透露，大雄近期的狀況讓人十分不忍，牠無法進食、無法安穩入睡，也失去了往日的活力。雖然先前曾討論是否讓大雄接受安樂死，但當時牠仍有進食與行動能力，館長不願輕易放手。

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據員工透露，隨著大雄的痛苦加劇，館長最終選擇請獸醫到府為大雄執行安樂死，結束牠的折磨。員工在文中感嘆，館長不忍親自牽繩目睹大雄離去，內心充滿掙扎與不捨，只希望大雄能平靜地走向另一個世界。

大雄過去曾因性格兇猛，多次咬傷周遭的人，包括館長的妻子與多名員工，引發不少爭議。館長曾公開分享，妻子因大雄的攻擊受傷嚴重，甚至因此失去了一個孩子，這段經歷讓他與妻子都經歷了巨大的情感衝擊。儘管如此，館長始終視大雄為家人，認為牠的行為並非出於惡意，而是出於動物的本能。

對此，不少粉絲在館長的臉書貼文下方留言哀悼，「大雄上輩子應該是大好人，能夠遇到阿館真是好狗命，衣食無憂，ＲＩＰ」、「當館長的小孩已值得」、「好難過，大雄早期也是陪著我們一起和館長直播，沒想到這天終究還是來臨了」、「大雄一路好走！」、「請節哀，大雄一路好走」、「大雄此生很幸福，有你照顧」。