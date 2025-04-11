長庚科大南北校區徵才博覽會　170企業參與！多家開出百萬年薪

▲長庚科大今天舉辦徵才博覽會，有超過170名企業設攤求才，吸引逾2000位畢業生參加。（圖／長庚科大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

長庚科技大學南北兩校區今（11）日舉辦徵才博覽會，有超過170家企業前來設攤求才，比去年增加了近10家，反映各醫療院所需才孔亟現況。校長范君瑜在活動開場時表示，長庚科大作為健康照護人才重要搖籃，在教學上強調臨床與實務結合，協助學生取得就業即戰力，會場上不乏多家醫療院所開出百萬年薪徵才廣告，期盼博覽會能成功媒介企業與畢業生徵才與就業需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長庚科大范君瑜校長率領校內主管們，一同為徵才博覽會進行開場。（圖／長庚科大提供）

當前國內護理人力嚴重短缺，這場博覽會幾乎囊括全台各大醫療院所齊聚，更有醫療院所以偌大廣告喊出百萬年薪徵才，爭取準畢業生青睞，呼應對護理人才殷切需求。其他參展企業還包括長照機構、醫美診所、彩妝保養品業、保健食品業、生物科技業、育教產業，甚至不乏外商到場徵才。還有廠商直呼，長庚科大學生在專業能力與臨床經驗上均具備良好基礎，能及時補足職場人力需求。

▲現今護理人才短缺，不少醫療院所祭出百萬年薪的條件吸引人才。（圖／長庚科大提供）

徵才博覽會現場，各機構除提供職缺說明外，個企業代表紛紛在現場與學生面對面交流，直接提供面試機會，以期能以最快且迅速方式爭取優秀準畢業生提前加入職場。

長庚科大特別為準畢業生提供履歷健檢、求職技巧講座、面試模擬來提升學生就業成功率，長庚科大研發長林鴻銘強調，許多醫院在博覽會前，便已向學校建立了直接媒合管道，今年已經協助應屆畢業生就業推薦52個機構，媒合成功率高達99.27%，顯示長庚科大在人才培育與職涯輔導優勢，期望博覽會能成功媒合企業徵才與準畢業生就業所需。