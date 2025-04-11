臨時工1刀刺死房東！動機曝光：他偷用我東西　遭檢察官聲押

▲桃園市蔡姓男子前天深夜與房東口角，持水果刀從後方猛刺左肩1刀，消防人員送醫急救仍不治，桃園地檢署漏夜複訊後依殺人罪嫌向法院聲押。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子前（9）日深夜酒後與陳姓房東起口角，2人大吵一架後，蔡突然持水果刀朝房東左後肩猛刺一刀，陳當場慘叫，另名房客被驚醒後報警處理，楊梅警方到場將蔡男逮捕，偵訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署檢察官昨天漏夜複訊時，蔡男否認有故意殺人意圖，原本只想嚇嚇房東，卻失手刺中左肩，檢方依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

警方調查，33歲的蔡姓男子去年7月起，才住進楊梅區永美路租屋處，蔡平時在楊梅地區工地當臨時工，因生活習慣不同，雙方常因生活瑣事發生口角，蔡男認為陳姓房東常藉故欺負他，心生不滿；前晚11時許，蔡男酒後回到租屋處，懷疑陳姓房東偷偷使用其東西，2人再度大吵一架，蔡男在酒精作祟下突然暴怒，竟持客廳茶几上水果刀，趁陳男坐在客廳沙發上，自後方朝其左肩位置猛刺1刀，頓時血流如注，陳姓房東大喊一聲，驚動另一名租客，立即向楊梅警方報案，並打電話請119求助，警方據報到場後將蔡嫌當場拘捕，並依殺人罪嫌現行犯帶回偵訊。

據指出，陳姓房東是二房東，在租屋處客廳擺放2張空床後，以2000元租金租給蔡男及另名臨時工，居住環境並不佳，至於蔡男行兇用的水果刀則是陳男所有，平時放在客廳加上用來切水果或處理食物用，沒想到卻成為作案凶刀。

桃園地檢署昨晚複訊時，蔡嫌辯稱懷疑房東偷他東西使用，2人才起口角，原本只想嚇嚇房東，未料卻失手刺死對方，檢方依殺人罪嫌且有逃亡之虞向院方聲請羈押，桃園地院截至中午還未召開聲押庭。