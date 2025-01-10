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長庚科大導入AI實踐社會責任　再獲教育部USR補助

▲長庚科大導入AI 實踐社會責任，再獲教育部USR補助

▲師生為在地移民工進行急救技巧培訓。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科大9日表示，教育部公布114-116年大學社會責任(簡稱USR)計畫通過名單，長庚科技大學以多年深耕在地的成果，再度獲得教育部肯定。林口校區通過「大學特色類深耕型計畫」，嘉義校區則通過「永續發展類國際合作型計畫」，鼓勵大學在地連結、人才培育、國際連結。

長庚科大指出，此次通過的共有「在地扎根.社會共生-優質教育、代間共融、AI智慧療育計畫」與「多元新視界，攜手嘉移人」兩項計畫。「在地扎根.社會共生-優質教育、代間共融、AI智慧療育計畫」主持人幼保系常雅珍主任說道，本計畫係聚焦於「強化兒童優質教育」、「增進家庭代間共融」、「推動AI智慧療育」三面向，融入AI於早期療育及教室情境，優化在地及偏鄉兒童教育服務。

▲長庚科大導入AI 實踐社會責任，再獲教育部USR補助

▲長庚科大幼保系參加綠點子國際發明暨設計競賽獲金牌獎。

「多元新視界，攜手嘉移人」主持人-嘉義校區翁政興副教授則說，外籍移民及勞工群體無疑是嘉義重要的居民，此計畫是善用本校的護理照護專業，培育跨文化護理人才，並提升移民/工健康照護知能。

長庚科大永續長林嘉玲回應，長庚科技大學自成立以來，始終秉持著服務社會、發揮大學使命，將社會責任的實踐融入日常教學與研究量能之中。本次通過USR計畫，無疑是對學校長期努力的肯定。未來長庚科大必定在師生共同的努力下，繼續深耕地方，拓展在地合作，並指導年輕學子活用AI等新興科技，善用所學，延伸大學社會影響力。

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