長庚科大再度展現卓越辦學實力　蟬聯全國私立大學註冊率亞軍

▲長庚科大蟬聯全國私立大學註冊率亞軍。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

嚴重的少子化問題，已對大學的招生帶來最嚴峻的挑戰！長庚科技大學3日表示，長庚科大今年再度展現出卓越的辦學實力，繼去年的註冊率98.01%，今年以98.58%的註冊率，三度突破98%的門檻，蟬聯全國私立大學註冊率的亞軍，顯示長庚科大在學生與家長心中的高度信任。

長庚科大主任秘書楊文進指出，除註冊率已經成為考生選擇學校的重要指標之一，近年來，私校退場事件頻傳，從2014年累計至今，台灣已有15所私立大專院校走向退場、2校核定停辦，累計影響上千名師生。

長庚科大為企業辦學，具備穩健的財務體質。近年來，不僅斥資超過7億元新建教育大樓，今年更持續加碼1.6億元，將林口、嘉義兩校區共52間教室改建為智慧教室，優化教育品質，強大的財務實力，羨煞不少公私立大學。2024年長庚科大於《遠見雜誌》最有錢大學TOP10排名中奪下全國第四名的好成績，雄厚的財務實力，使其能夠持續提升校園建設、教育設施及師資水平，進一步提高學生的學習成效與體驗。

教育部公布113學年度全國大學新生註冊率，今年共有9所大專校院註冊率未達6成，其中更不乏國立大專校院。