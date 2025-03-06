2025最佳大學品牌力　長庚科大校友薪資超越頂大

▲長庚科大的專業教室搭載AI、AR等科技設備，幫助學生提升學習效率。（圖。長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學6日表示，104人力銀行近日發布了「2025 大學品牌力排行榜」，該校憑藉著超群的研發力、豐沛的教育資源，奪得「校友薪資」全國第二名的好成績；「研發力」則獲評為第三名，超越許多國立頂尖大學。

長庚科大范君瑜校長提到，學校最重視的即是人才培訓，強調師生的業界競爭力與學術實力缺一不可，尤其AI時代來臨，就業市場勢必更加競爭。長庚科大專職醫護與照護領域，與台塑企業、長庚醫療體系長期建教合作，更在前年便導入了AI機器人，使師生活用科技工具，茁壯的研究量能與職場競爭力。

▲「2025 大學品牌力」校友薪資排行榜。（圖／長庚科大提供／取自《104人力銀行》）

在ChatGPT等AI科技出現前，長庚科大早已活用VR虛擬實境、AR擴增實境等科技，強化學生學習效能，更斥資了上億打造了國內少有的「臨床技能中心」、「高齡長照產業人才培育基地」，設備均比照大型醫院而建置，搭配臨床情境模擬課程，以及學校首創的AI國考專家機器人，可針對學生的弱點量身訂做學習課程。

▲長庚科大斥資上億打造了「臨床技能中心」、「高齡長照產業人才培育基地」。（圖。長庚科大提供）

長庚科大認為，科技素養已經是現代不可或缺的能力了，透過科技與教育的結合，可將學習效率放大數倍，使學生們的專業能力更加扎實。長庚科大表示，「2025 大學品牌力排行榜」是根據線上23萬筆求職者資料、以及近千份企業問卷、教育部及國家圖書館等公開資訊，將國內120所大學依照知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、碩士論文力十大指標來進行評比。