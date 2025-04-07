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鍾文智落跑「2法官挨告」　北檢分案查圖利、枉法裁判

▲▼鍾文智炒TDR判30年半！沒延長電子監控真的跑了　急發布通緝。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

▲鍾文智被判刑定讞後棄保潛逃，承審法官遭民眾告發涉嫌圖利等罪。（圖／翻攝刑事局網站）

記者劉昌松／台北報導

高等法院庭長邱忠義、法官陳勇松在連一鮑魚前董事長鍾文智案中，未裁定繼續實施科技監控，導致鍾文智因炒作TDR案判刑確定後棄保潛逃，繼高院自律決議將2人移送法官評鑑後，近日有民眾告發邱、陳2人涉嫌圖利、枉法裁判等罪，台北地檢署收案後，已依法分案展開調查。

鍾文智因為炒作多檔TDR獲利4.4億元案在偵審期間，就曾有逃亡紀錄，陸續被法院裁定共要繳交8000萬元保釋金，並在2023年10月間，被高院裁定施電子腳環科技監控，限制出境出海、並定時到派出所報到，全案上訴第三審最高法院期間，高院持續負責處理確保鍾文智不再逃亡的強制處分。

2024年10月間，高院決定提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止對鍾文智科技監控，2025年3月12日，最高法院判決鍾文智有期徒刑共30年5個月確定，隔天鍾文智就人間蒸發，最高檢察署發函指示北檢，全力緝捕鍾文智，並查明釐清科技監控未予延長的過程。

高院為此召開自律委員會調查，認為承審合議庭並未做出實體裁定，而是以「審理單代替裁定」，也沒有送達檢察官，就通知鍾文智多繳2000萬元保金並拆卸監控設備，確有疏失，事後還二度增補審理單上裁定理由，邱忠義、陳勇松因行為違反職務上義務，被送交法官評鑑。

據了解，有民眾看了相關報導後，認為邱忠義、陳勇松除行政責任外，還涉嫌《刑法》圖利、枉法裁判等刑責，日前具狀向北檢提出告發，檢察官現已分案展開調查。

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