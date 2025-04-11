入職1行業9個月「憋尿又高壓」她想逃　同行也嘆：常要打黑工

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）



記者鄺郁庭／綜合報導

誰都想要錢多事少離家近的工作，可是每個行業都有辛苦的地方。一名女網友表示，自己在銀行工作9個月了，發現常常整天都在憋尿、沒喝水被逼業績，「想到要在這種高壓環境待一輩子，就覺得好可怕…」不禁萌生想逃的念頭。貼文引發議論，許多同行超有感。

原PO在Dcard發文「銀行是狗在做的吧…」她進入銀行業9個月，本來有習慣一陣子了，「沒想到是假象，還是一樣整天都在憋尿、沒喝水、逼業績」，回到家還要準備證照，且時不時就要被查核，根本沒有自己的時間。

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原PO忍不住擔憂，「感覺再這樣下去一定會生病，想到要在這種高壓環境待一輩子，就覺得好可怕」，也直呼「真的是我太草莓嗎…好想逃。」

貼文引發議論，不少同業心有戚戚焉，「我以前也很常憋尿、沒喝水，甚至沒吃午餐，分行的同事姐姐知道後跟我說：客人不會因為你憋尿而變少，大膽的去吧，別讓自己生病」、「薪水也沒有高外面多少，加班費不老實給，常常要打黑工，下班還要看線上課程，不算加班費。」

有過來人則建議，「分行轉總行，不用業績壓力、不用面對臨櫃客人，現在準時吃飯，時間自己安排，只是比較晚下班，身心逐漸健康」、「如果不在意薪水變少的話，我有同事轉保險或證券內勤，不然就是轉成保險業務或房仲，賺更多」、「我公股銀跳公職高考，根本從地獄來到天堂。」