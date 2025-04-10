淋浴再度偉大！川普行政命令解除水壓限制：要顧好我的秀髮

▲美國總統川普9日簽署行政命令解除對淋浴水壓限制。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普9日簽署行政命令解除對淋浴水壓限制，直說「想照顧我美麗的秀髮」。川普此舉扭轉前兩任民主黨總統歐巴馬與拜登的效率與節水措施，白宮還說，這可讓美國的淋浴再次偉大。

路透、華盛頓郵報等報導，這道命令指示能源部廢除過去的節能標準規定，也就是市面上的每個蓮蓬頭最大水流量不得超過每分鐘2.5加侖（近9.5公升）。

川普在白宮簽署行政命令時指出，「我喜歡洗個舒服的澡來照顧我美麗的頭髮。我得在淋浴間站上15分鐘才能把頭髮弄濕……這太荒謬。我們要放寬限制，讓人們能夠好好生活」。白宮透過聲明表示，這類過度管制讓美國經濟窒息，使官僚體系根深蒂固，限制個人自由。

川普這道行政命令解除幾乎所有用水設備的限制，包括馬桶和洗碗機。