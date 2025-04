淋浴再度偉大！川普行政命令解除水壓限制：要顧好我的秀髮

▲美國總統川普9日簽署行政命令解除對淋浴水壓限制。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普9日簽署行政命令解除對淋浴水壓限制,直說「想照顧我美麗的秀髮」。川普此舉扭轉前兩任民主黨總統歐巴馬與拜登的效率與節水措施,白宮還說,這可讓美國的淋浴再次偉大。

路透、華盛頓郵報等報導,這道命令指示能源部廢除過去的節能標準規定,也就是市面上的每個蓮蓬頭最大水流量不得超過每分鐘2.5加侖(近9.5公升)。

川普在白宮簽署行政命令時指出,「我喜歡洗個舒服的澡來照顧我美麗的頭髮。我得在淋浴間站上15分鐘才能把頭髮弄濕……這太荒謬。我們要放寬限制,讓人們能夠好好生活」。白宮透過聲明表示,這類過度管制讓美國經濟窒息,使官僚體系根深蒂固,限制個人自由。

川普這道行政命令解除幾乎所有用水設備的限制,包括馬桶和洗碗機。

President Trump signs an Executive Order to end the overregulation on water pressure and end the war on showers.



Make America's Showers Great Again! pic.twitter.com/ijVW7uSNsw