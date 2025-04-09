　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南總工會TTQS人才發展品質再奪「金」　12年連「金」締佳績

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績，人才培育成果「亮」晶晶，為表彰此一卓越績效，由理事長鄭山林帶領團隊北上受獎。

大台南總工會理事長鄭山林表示，針對所屬基層工會，大台南總工會擔任「大桶箍」的角色，以「人才培育」與「人才公益」的雙軌策略，成功實現了工會的轉型與創新發展。「人才培育」不僅為基層工會提供完整的斜槓轉型支持，還積極協助學員開創斜槓職涯，進一步發展多元人才價值。在「人才公益」策略，大台南總工會秉持公益精神，持續12年培養了大量優秀的修繕、義剪專業工會的會員協助南市勞工局推動「做工行善團」，透過修繕及義剪公益活動，改善弱勢族群居住環境及生活品質，深受社會各界好評。

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭山林理事長指出，大台南總工會能夠屢創佳績，關鍵在於其完善的培訓體系。透過「階梯式系統化工會轉型計畫」，大台南總工會將基層工會的勞工從「人手」培養為「人才」，並幫助他們在職場上成為「職場達人」，進一步成為工會的「領航者」,在職場上成為「人物」角色扮演推動工會成功轉型為斜槓工會。這一系統化的培訓模式，不僅提升了工會的職能，更促進工會永續發展。

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大台南總工會副理事長陳美靜進一步說明，為了持續實踐「人才培育」與「人才公益」的雙軌策略，大台南總工會將培育的學員們優秀的作品舉辦義賣活動，義賣所得全數捐給「做工行善團」，用於改善弱勢家庭的居住環境，自2017年至2024年捐助材料費用近130萬元，具體展現雙軌策略的豐碩成果。同時邀集各基層工會幹部參加勞工局勞工領袖大學完整的管理職能培育，提升領導工會的量能.。

大台南總工會秘書長沈暄晨說到，大台南總工會辦訓多年規劃多元的「勞工自主學習課程」展開培育, 自2022年首創培育成果論壇，邀請多位培訓優異的學員分享成果。 2022年成功舉辦了首屆「大台南斜槓！-桶箍之耀」論壇，並於2023年繼續舉辦「勞資共榮、多元優質職場卓越永續」勞工議題論壇，2024年舉辦「勞工市集：從傳統到創新的轉變之路」勞工論壇，學員分享成果不僅展現大台南總工會的培訓平台的優異成果，更拓展工會勞工視野，隨時掌握與時俱進新觀念、新知識，對工會永續發展具有實質的效益。她更提到大台南總工會自2014年成立「TTQS家族」交流平台，持續提供工會團體優質培訓完善的輔導平台，透過輔導平台，輔導許多工會逐漸由勞健保工會轉型變成為培訓人才的工會，更時時更新提供最新人才培育訊息及回訓交流，促「TTQS家族」工會不斷突破，獲得更佳的人才培育評核成果肯定。

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大台南總工會人資處長王思傑更分享說，為顛覆民眾對工會的印象，導入新的思維、新的工具，引領工會走在訓練浪頭上，這兩年大台南總工會陸續辦理「GhatGPT應用班」、「談判協商與說服技巧班」、「EAPs服務創新與設計班」、「ESG、人資管理與勞資爭議處理班」等，搭上生成式AI、ESG、EAPs等管理職能及管理技術應用層面，讓總工會辦訓是滾動式調整，不斷加入新的辦訓元素，讓勞工朋友可以隨時吸收新知，備妥職能，安心用在工作職場上扮演「職場逹人」。

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大台南總工會始終堅持「提昇勞工質量權利的領航家」的願景，並且積極推動工會聯盟，攜手各基層工會共同發展人才培訓與訓練課程，進一步加強職能培養、資源共享，並使更多的職業工會轉型為辦訓型工會。工會的公益精神也從未缺席，尤其是在房屋修繕與義剪等活動中，工會志工的付出為弱勢族群帶來了希望與支持。

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了讓更多勞工朋友受益，大台南總工會將持續開辦各類職業訓練課程，幫助勞工在職場中取得更好的發展機會。最新的課程可以透過「台灣就業通」查詢，也可以加入大台南總工會LINE@( https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=hkv4154p)，獲取第一手的課程資訊。大台南總工會鼓勵勞工朋友們踴躍報名，讓自己在職場上發光發熱，創造更多的價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TikTok「不賣就禁」再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪
快訊／陳怡君挫咧等！羈押出來恐串供　士檢今聲請延押
張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌
創意私房驚見北市警察會員！　超變態偷拍手法曝
搞錯人了！徐巧芯踢爆還有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員
尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

拖吊不手軟！台東環保局強化廢棄車輛管理機制

春季限定「台味因雄Pa」　台南攜手PaGamO平台推文化學習新體驗

守護海岸景觀　台東議會要求中央否決風電案

勞動部2024年人才發展品質管理系統頒獎　台南勞局再獲金牌肯定

談判之路非常艱辛　張善政：促成美方讓步「關稅絕對不是關鍵」

紅鼻子醫生巡演台東馬偕　歡笑為病童注入勇氣

花東觀光新起點？山里舊鐵道活化納入交通部年度規劃

大台南總工會TTQS人才發展品質再奪「金」　12年連「金」締佳績

風電爭議黃建賓質詢郭智輝　中央承諾尊重地方反對聲音

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

拖吊不手軟！台東環保局強化廢棄車輛管理機制

春季限定「台味因雄Pa」　台南攜手PaGamO平台推文化學習新體驗

守護海岸景觀　台東議會要求中央否決風電案

勞動部2024年人才發展品質管理系統頒獎　台南勞局再獲金牌肯定

談判之路非常艱辛　張善政：促成美方讓步「關稅絕對不是關鍵」

紅鼻子醫生巡演台東馬偕　歡笑為病童注入勇氣

花東觀光新起點？山里舊鐵道活化納入交通部年度規劃

大台南總工會TTQS人才發展品質再奪「金」　12年連「金」締佳績

風電爭議黃建賓質詢郭智輝　中央承諾尊重地方反對聲音

西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生

中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間：平等對話合作共贏

初對決老同學張育成　朱承洋笑出來：他真的變超壯

剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

快訊／議員陳怡君挫咧等！涉貪羈押出來恐串供　士檢今聲請延押

公屋鐵門被綁「神祕黑繩」　港男發文求助：我想平安過日子

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

停讓 #救護車 衰遭撞！闖禍騎士倒地 救護員緊急止血 #台南

地方熱門新聞

關稅重擊台南水產養殖業　業者悲嘆「只能收了」

新北「這商店街」如今空無一人

板橋重慶公園「大鯨魚遊戲場」今啟用

建設公司欠稅罰1214萬元拒繳實際負責人管收獲准

台南市府旁發生小客車撞分隔島翻車

Feeling18新闢靠山咖哩旗艦店當孩子成長的靠山

全台最小啄木鳥現身台南水道博物館成生態新亮點

美大漲關稅衝擊花蓮石材業　15%訂單遭暫緩

慶開齋節　移民署舉辦穆斯林文化宣導暨體驗

台中警局長力推　谷關派出所新任所長

大內壢同濟會力挺　台東桃園城鄉交流圓夢

13年前轉內銷　「OH9黑狗兄」織襪逆勢成長

桃園青年設計秀創意　守望相助隊新裝發表

桃園航空城安置宅　將啟動驗、交屋

更多熱門

相關新聞

「大台南囡仔仙拚仙」31校傳藝團隊大顯身手慶元宵

「大台南囡仔仙拚仙」31校傳藝團隊大顯身手慶元宵

為眾所期待的2025年元宵鹽水蜂炮活動華麗暖身，台南市政府教育局11日於鹽水區武廟廣場辦理「大台南囡仔仙拚仙」藝術團隊表演活動。

台南勞工局結合五大市級總工會致贈弱勢勞工家庭慰問金

台南勞工局結合五大市級總工會致贈弱勢勞工家庭慰問金

大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

大台南總工會今關子嶺舉辦論壇

大台南總工會今關子嶺舉辦論壇

台南勞工局結合五個市級總工會致贈慰問金

台南勞工局結合五個市級總工會致贈慰問金

關鍵字：

大台南總工會TTQS

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面