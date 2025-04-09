大台南總工會TTQS人才發展品質再奪「金」　12年連「金」締佳績

▲大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南總工會2024年TTQS人才發展品質再締佳績，榮獲勞動部最高榮譽金牌肯定，自2013年參與評核迄今，連續12年蟬聯金牌肯定，保持12「連金」佳績，人才培育成果「亮」晶晶，為表彰此一卓越績效，由理事長鄭山林帶領團隊北上受獎。

大台南總工會理事長鄭山林表示，針對所屬基層工會，大台南總工會擔任「大桶箍」的角色，以「人才培育」與「人才公益」的雙軌策略，成功實現了工會的轉型與創新發展。「人才培育」不僅為基層工會提供完整的斜槓轉型支持，還積極協助學員開創斜槓職涯，進一步發展多元人才價值。在「人才公益」策略，大台南總工會秉持公益精神，持續12年培養了大量優秀的修繕、義剪專業工會的會員協助南市勞工局推動「做工行善團」，透過修繕及義剪公益活動，改善弱勢族群居住環境及生活品質，深受社會各界好評。

鄭山林理事長指出，大台南總工會能夠屢創佳績，關鍵在於其完善的培訓體系。透過「階梯式系統化工會轉型計畫」，大台南總工會將基層工會的勞工從「人手」培養為「人才」，並幫助他們在職場上成為「職場達人」，進一步成為工會的「領航者」,在職場上成為「人物」角色扮演推動工會成功轉型為斜槓工會。這一系統化的培訓模式，不僅提升了工會的職能，更促進工會永續發展。

大台南總工會副理事長陳美靜進一步說明，為了持續實踐「人才培育」與「人才公益」的雙軌策略，大台南總工會將培育的學員們優秀的作品舉辦義賣活動，義賣所得全數捐給「做工行善團」，用於改善弱勢家庭的居住環境，自2017年至2024年捐助材料費用近130萬元，具體展現雙軌策略的豐碩成果。同時邀集各基層工會幹部參加勞工局勞工領袖大學完整的管理職能培育，提升領導工會的量能.。

大台南總工會秘書長沈暄晨說到，大台南總工會辦訓多年規劃多元的「勞工自主學習課程」展開培育, 自2022年首創培育成果論壇，邀請多位培訓優異的學員分享成果。 2022年成功舉辦了首屆「大台南斜槓！-桶箍之耀」論壇，並於2023年繼續舉辦「勞資共榮、多元優質職場卓越永續」勞工議題論壇，2024年舉辦「勞工市集：從傳統到創新的轉變之路」勞工論壇，學員分享成果不僅展現大台南總工會的培訓平台的優異成果，更拓展工會勞工視野，隨時掌握與時俱進新觀念、新知識，對工會永續發展具有實質的效益。她更提到大台南總工會自2014年成立「TTQS家族」交流平台，持續提供工會團體優質培訓完善的輔導平台，透過輔導平台，輔導許多工會逐漸由勞健保工會轉型變成為培訓人才的工會，更時時更新提供最新人才培育訊息及回訓交流，促「TTQS家族」工會不斷突破，獲得更佳的人才培育評核成果肯定。

大台南總工會人資處長王思傑更分享說，為顛覆民眾對工會的印象，導入新的思維、新的工具，引領工會走在訓練浪頭上，這兩年大台南總工會陸續辦理「GhatGPT應用班」、「談判協商與說服技巧班」、「EAPs服務創新與設計班」、「ESG、人資管理與勞資爭議處理班」等，搭上生成式AI、ESG、EAPs等管理職能及管理技術應用層面，讓總工會辦訓是滾動式調整，不斷加入新的辦訓元素，讓勞工朋友可以隨時吸收新知，備妥職能，安心用在工作職場上扮演「職場逹人」。

大台南總工會始終堅持「提昇勞工質量權利的領航家」的願景，並且積極推動工會聯盟，攜手各基層工會共同發展人才培訓與訓練課程，進一步加強職能培養、資源共享，並使更多的職業工會轉型為辦訓型工會。工會的公益精神也從未缺席，尤其是在房屋修繕與義剪等活動中，工會志工的付出為弱勢族群帶來了希望與支持。

為了讓更多勞工朋友受益，大台南總工會將持續開辦各類職業訓練課程，幫助勞工在職場中取得更好的發展機會。最新的課程可以透過「台灣就業通」查詢，也可以加入大台南總工會LINE@( https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=hkv4154p)，獲取第一手的課程資訊。大台南總工會鼓勵勞工朋友們踴躍報名，讓自己在職場上發光發熱，創造更多的價值。