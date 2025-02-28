薔妹PO文「我們結婚了」曬甜蜜婚照！新娘身份曝　全場驚：恭喜

▲薔妹發文「我們結婚了」。（圖，下同／翻攝自薔妹小紅書）



記者施怡妏／綜合報導

女星薔薔常和妹妹林嘉珍在影片中合體，讓妹妹開始受到網友關注。薔妹2月8日在小紅書宣布「我們結婚了！」 貼出4張甜蜜照片。就有眼尖的網友發現，薔妹的結婚對象，竟然是前女友小潔，紛紛驚呼「竟然是小潔！」「祝兩人百年好合！」

薔妹8日在小紅書發文，短短寫下5字「我們結婚了」，並貼出4張照片。有網友發現，薔妹的結婚對象，竟是前女友小潔。去年7月薔妹開直播怒罵對方出軌，還緊緊扣住女友脖子，女友崩潰直呼想吐，忍無可忍呼了她一巴掌，雙方爆發激烈爭吵。如今薔妹發文宣布結婚，但之後沒有更新貼文，也沒有回覆網友的疑問。

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貼文底下，網友留言祝賀，「直播時候罵得那麼狠，現在和好了？」「不是分手了嗎！結婚恭喜」、「太突然了！竟然是小潔」、「看下結婚證，不然不信」、「常常關注倆姊妹頻道的就知道這就是小潔啊！我的天！小潔只是頭髮剪短了！ But...嘉珍的人生軌跡真的很drama」、「之前吵那麼兇，還以為你們散了，結果喜結良緣了，恭喜恭喜」。





薔妹去年7月在小紅書開直播，控訴女友小潔和其他男人有不正當關係，不只如此，薔妹指出女友的友人出言威脅自己家人安全，嗆女友身邊都是糟糕的人，接著爆料女友是在夜總會上班，常挑富二代下手，「整天騙色騙男人，妳們以為妳們是誰。」

兩人越吵越激烈，女友甚至動手打了她一巴掌，大罵「我真的很後悔認識你！妳去X！」火爆衝突引來4萬人在線收看，雖然一度和好，但最後還是翻臉。

▼薔妹曾開直播與小潔大吵。（圖／翻攝自薔薔妹小紅書）

