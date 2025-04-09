內政部查出22家社團與中國往來密切　有19家會務未正常運作

▲內政部清查國內社團，發現有22家社團與中國往來密切，會務運作不正常19家、高達86%。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

為落實政府對社會團體之輔導，內政部每年針對全國性社會團體進行分階段會務清查，113年迄今共計解散490家，清查重點在於社會團體的會務及財務運作，以確保團體運作符合人民團體法令規範。經查，有22家辦理兩岸交流、新住民相關業務的社團，其中有19家會務未正常運作，主要問題是會址登記於同一地址、未依人團法開會及申報財報等；經實地查訪、要求限期改善後，有6家團體未改善依法解散。

內政部指出，清查發現22家辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體，有19家會務未正常運作高達86%，經查是類團體多有會址登記於同一地址致查訪未果、未依人團法開會及申報財報等情事，內政部依法進行實地查訪並予以警告及限期改善處分，其中6家團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

內政部表示，社會團體做為公民社會的重要基石，必須肩負起社會責任，依法推展會務及業務。倘團體有違法事實，將依據《人民團體法》第58條規定查有違反法令、章程或妨害公益情事者，將予以警告、限期改善等處分，最重可解散該團體。

據媒體報導，近期有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，涉嫌違反國家安全法經地檢署起訴在案，內政部強調社會團體從事兩岸交流業務，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等相關規定。