61政黨「政治獻金專戶廢止許可」名單曝　內政部：民眾捐贈應留意

▲內政部。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

內政部今（7日）公布，過去經內政部備案而後自行解散或廢止備案之政黨共計315個，其中曾開立政治獻金專戶之政黨計有61個，專戶有因喪失政黨資格，或政黨自行申請，經監察院廢止許可，內政部特別提醒民眾，於捐贈前應留意政黨之政治獻金專戶存續情形。

內政部表示，今（114）年有75個政黨依法應於5月底前完成去（113）年度財務申報，其中有開立政治獻金專戶之政黨，應於財報中記載政治獻金收入、支出金額，相關收支細目並由監察院公開於「政治獻金公開查閱平台」，民眾捐贈政治獻金，應確認政黨專戶開立情形。

內政部表示，依政治獻金法規定，政黨應於金融機構開立專戶，並經監察院許可後始得收受政治獻金。經監察院許可開立專戶之政黨，如因違反政黨法規定經廢止備案或自行解散，而喪失政黨資格，內政部均會通知監察院辦理廢止專戶許可。

內政部指出，過去經內政部備案而後自行解散或廢止備案之政黨共計315個，其中曾開立政治獻金專戶之政黨計有61個，渠等專戶有因喪失政黨資格，或政黨自行申請，而經監察院廢止許可，故內政部特別提醒民眾，於捐贈前應留意政黨之政治獻金專戶存續情形，詳情可至監察院「陽光法令主題網－政治獻金專戶公告資料」查詢。

此外，內政部提到，近期已有政黨成員因涉違反國安案件，由檢調起訴在案，其中並有政黨經內政部政黨審議會決議向憲法法庭聲請違憲解散之情形，如中華統一促進黨及復康聯盟黨等政黨。提醒民眾，捐贈政治獻金前應留意政黨運作狀況，俾使相關捐贈費用供合法守規的政黨維持黨務運作，以利永續、正向的政黨政治發展。

最後，內政部補充，為確保政黨的財務公開透明，依據政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的財產及財務狀況決算書表，並委託會計師查核簽證後報送內政部；內政部受理彙整政黨財報後，會將財務報告公開於網路上，讓民眾瞭解政黨財務運用情形。

▼61個政黨「政治獻金專戶」廢止許可。（圖／內政部提供，點圖放大）