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陸無人貨車拖行電動機車「毫無察覺」　減速後「感覺」沒事又加速行駛

記者魏有德／綜合報導

西安民眾日前直擊一輛「無人送貨車」車輪下卡著電動機車在路上行駛，起初，無人貨車一度有減速，疑似「察覺」到不對勁，然而，不久後便「覺得」沒事了，遂又加速前行，最終離開這名民眾的視線。該民眾雖立即向物流業者中通公司反映，卻未獲得任何回覆，直至媒體曝光後，才主動回應會賠付電動車主，至於安全問題則仍待調查。

▲陸無人貨車輪底卡電動機車拖行。（圖／翻攝封面新聞）

▲陸無人貨車輪底卡電動機車拖行。（圖／翻攝封面新聞）

《紅星新聞》報導，4月8日，西安一網友發佈視頻顯示，中通快遞旗下「九識無人車」在送貨途中發生意外，一輛倒地的電動車卡在無人快遞車左前輪上，但是該無人車始終往前行駛。

根據路口監視器顯示，這輛無人貨車先是在路口等待紅燈，感應到有一行人在變換燈號時要通過斑馬線，該車便減速等待行人通過後才通過路口，對行人安全是有做到保障行為。

然而，往前行至某十字路口中間時，一輛已倒地的電動車直接卡入該無人貨車左前輪縫隙，此時，無人貨車疑似監測到發生碰撞，出現減速行為，但隨後又加速至正常行駛速度通過路口，而這輛電動機車就這樣被拖行前進。

對此，中通快遞表示，無人車廠商技術故障，導致本已倒在路邊的電瓶車被無人車拖行，現場沒有人員受傷，「已經聯繫到電瓶車車主，由無人車廠商進行後續賠付。」

無人車廠商負責人則表示，根據後台傳回來的數據，車輛是自己停下來的，往前開沒有太久，「九識無人車針對人、小動物等活體，做了大量的識別以及數據測試、模型訓練，車輛安裝有固態雷達，但為何此次沒有識別出來卡在輪子下的電動車，還需要進一步研究和排查。」

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