高雄光電業連續遭竊報警卻被吃案　所長記過拔官...分局長也慘了

▲高雄工廠「連3天遭竊」損失百萬，2度報警竟遭暗示「破案機率低」推托不受理。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄有光電業者連續3天遭到竊盜集團上門狂偷電線，業者前去旗山分局建國派出所報案卻碰壁，遭警方暗示「破案機率低」，要求知難而退，後續自力救濟帶隊抓賊逮捕多名現行犯，痛批警方「吃案又瀆職」。旗山分局今（8）日懲處出爐，承辦警員記大過調地、所長記過調地、分局長記過、副分局長、組長申誡二次，並將檢討是否還有疏失。

據了解，該光電業者4日半夜遭人偷竊電線，業者發現後5日隨即前往旗山建國派出所報案，但第一時間值班員警卻以「公司負責人未到場」為由，現場拒絕受理。

▲高雄工廠「連3天遭竊」損失百萬，自力救濟怒逮現行犯，控警吃案。（圖／民眾提供）▼少年董帶隊抓賊，一人在過程中遭嫌犯撞傷。（圖／民眾提供）

6日凌晨該工地又有電線二度遭竊，業者於當天下午再度前往派出所報案，雖後續有受理，但該所長竟暗示報案人「破案機率低」，更稱劉邦友命案、陳水扁槍擊案都沒偵破，疑似要受害者知難而退。

業者求助無門，7日凌晨由少年董親自帶隊「埋伏抓賊」，在自力救濟之下，總算逮到3名現行犯，在圍捕過程中，還有人遭嫌犯騎車撞飛。據悉，該竊盜集團連續3天上門偷電線，3天共派出8人5台摩托車合夥犯案，共偷走9顆電線。





▲▼工地電線連3天被狂偷！少年董曝報案單控警吃案。（圖／民眾提供）

業者指控報案被推拖不理害二度遭竊，同時也曝光報案單，證實警方確實直到6日下午才受理案件，消極態度害業者損失上百萬。

▲少年董埋伏帶隊抓賊，但前去派出所配合製作筆錄時，一群人只能在所外地上坐著等候。（圖／民眾提供）

不僅如此，在業者自主抓到嫌犯後，相關人員在警方要求下，配合前往派出所製作筆錄。沒想到一群人到場後，只能排排坐在派出所外的地上等待，而幾名嫌犯卻被帶進所內全銬在一起，這也讓業者相當氣憤，質疑有串供可能，也控訴警方處理過程有瑕疵，痛批「吃案又瀆職」。

▲▼旗山分局組成專案小組，逮捕犯嫌6名並起出失竊電線贓物近243公斤。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對員警第一時間未先行受理報案與應對言詞未當部分，旗山分局昨指將由督察系統介入調查，若有違失，將依規定議處。今（8）日懲處結果也出爐，承辦警員記大過調地、所長記過調地、分局長記過、副分局長、組長申誡二次，並將檢討是否還有疏失。

旗山分局後續組成專案小組，逮捕犯嫌6名並起出失竊電線贓物近243公斤，全案依加重竊盜罪移送橋頭地方檢察署偵辦；另資源回收場業者涉嫌收贓部分，依刑法贓物罪嫌併案移送偵辦，絕不輕饒。