毒犯交易出奇招「埋包公園」　2警犬出馬搞定！嗅出300萬毒品

記者鄧木卿／台中報導

毒蟲交易毒品時，每每製造斷點躲避警方查締，包括丟在某巷口、藏變電廂等不碰面方式，手法一再翻新，台中警察局少年隊日前獲報毒品竟是埋包在公園內，員警面對偌大公園無從找起，一臉無奈，於是求助警犬幫忙，經過一陣嗅聞後，2隻警犬迅速在一棵樹下坐定，員警果然挖到內含大麻煙油、乾燥大麻花的真空包裝，重約2公斤、市值300萬元，順利破獲毒品案。

▲▼毒犯交易斷點再出奇招，雖然埋包公園還是被警犬嗅出。（圖／民眾提供，下同）

少年隊日前接獲販賣大麻情資，雖然抓到毒犯，但搜不到毒品，經鑑識毒販手機發現，毒販鎖定市內多處公園，派出埋包手在交易前在偏僻處埋設，回傳經緯度位置給控機，等買家確定需求，控機再發送相關資訊，由購毒者自行取貨，藉此增加多次斷點。

警方表示，毒販甚是狡詐，每次都選擇監視器死角的地方掩埋，且埋包已過一段時間，監視器影像大多已經覆蓋，無法調閱，加上公園占地廣闊，雖已經縮小範圍，查緝還是有難度。

少年隊因此向警犬隊請求支援，在警犬Dottie和Spa搜索一陣子後，迅速坐在一棵樹下，表示了毒品埋藏地點，員警隨即上前挖出大麻煙油、乾燥大麻花，多虧領犬員和警犬平時訓練的默契和專業，在關鍵時刻協助破獲毒品案。