賣陳奕迅黃牛票遭索封口費！他上架1hr被開罰23萬　打給書記官抱怨

▲「E神」陳奕迅每開演唱會必定引發歌迷瘋搶。（圖／My Kan提供）

記者戴若涵／新竹報導

「E神」陳奕迅2023年7月攻蛋，在台北小巨蛋連唱7場「FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會」，引發歌迷瘋搶，7場共7萬張票在7分鐘內完售。而新竹一名男子搶到2張5880元的票，卻用每張1萬2千500元價格販賣黃牛票，遭裁罰23萬餘元罰鍰，男子又沒繳納，法務部行政執行署新竹分署立案審查後，於2025年3月間扣押他的薪資債權。

新竹一名陳姓男子先前在網路上以每張12500元的價格，販售2張原價5880元的陳奕迅演唱會門票，遭台北市政府文化局依規定裁罰該2張票面金額20倍的罰鍰即23萬5千200元。該處分送達後，陳姓男子未予繳納，台北市政府文化局遂移送法務部行政執行署新竹分署執行，新竹分署立案審查後，調查陳姓男子相關財產資料，於2025年3月間扣押陳姓男子之薪資債權。

文化創意產業發展法第10條之1第2項定有明文規定，「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。」，也就是超過原價就算是加價轉賣，只要有從中獲利的都是黃牛。

新竹分署執行後，陳姓男子曾經電洽承辦書記官，表示他只刊登1小時左右，因為接到不認識的網友要求封口費，就已經下架了，抱怨為何還被處高額罰鍰。為強化主管機關對黃牛違法案件之檢舉受理程序及辦理時程之踐行，新竹分署指出，文化創意產業發展法本設有相關檢舉規定。

新竹分署呼籲，不要為了微小利潤而從事賣黃牛票的行為，被抓到會後悔莫及。消費者也不要購買來路不明的票券，不但助長黃牛氣焰，而且有可能買到假的。由於近期詐騙案件頻傳，詐騙手法五花八門，消費者若因購買黃牛票而落入另一個詐騙集團羅織之陷阱，將得不償失，如有疑慮，請撥打 165 反詐騙專線詢問，以免無形中陷入被詐騙風險。