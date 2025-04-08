溫體牛肉湯要變貴了？屠宰商調漲1成肉價「業者恐跟進」

▲「溫體牛肉湯」是台南馳名全台的招牌美食之一，不過近日恐怕將迎來一波價格調漲。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

「溫體牛肉湯」是台南馳名全台的招牌美食之一，不過近日恐怕將迎來一波價格調漲，原因是國內屠宰商從4月起陸續調漲肉價約1成。目前牛肉湯業者雖並未立刻跟進喊漲，但能苦撐多久仍是未知之數。對此，農業部指出，目前全台屠宰量並無減少，將調查市場有無藉機哄抬價格情況。

溫體牛肉湯是台南知名觀光美食，其中9成肉源來自於乳牛肉。但據《中國時報》獨家報導，2025年3月下旬至4月1日，上游屠宰供應商已陸續全面調漲1成肉價，平均每台斤牛肉已從500元漲到550元。

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蔡姓屠宰商指出，受今年元旦起紐西蘭牛乳免關稅進口影響，去年各牧場已提前呼應乳品廠的牛乳減產需求，大幅縮減飼養乳牛頭數；卻因牧場減養太嚴重，造成乳牛肉源不足，全台各牧場的收購價格已自1年多前的每公斤140元，漲到如今的190元。他更表示，這波肉價調漲僅反映了部分成本，「今年未必只漲一次。」

雖然台南溫體牛肉湯的各家價格不一，不過均價大約在150元左右。在上游供應商漲價後，即使牛肉湯業者暫時自行吸收成本，恐怕也無法支撐太久，可能會在暑假之前調漲，屆時各家業者可能會有30元到50元的調漲波動。

位於安平區、面向觀光客的《文章牛肉湯》業者表示，小吃市場的價格敏感，大家不敢貿然調價，怕引發顧客反應。但有業者指出，就算未來不漲價，勢必也得減量湯內牛肉，同業們正在互相觀望，「看誰先開第一槍。」

不過台南市善化肉品市場表示，目前市場屠宰量仍維持每天50頭牛不變，甚至較之前數量還略有增加，估計價格上漲主因來自原物料包括汙水處理費、水電費、飼料與屠宰工資上漲因素。

農業部畜牧司則表示，據統計全台供屠宰食用牛隻的價格，較上月相比無明顯漲幅，而近5年來1、2月的肉牛屠宰量，皆為約6600頭，並未明顯下降。農業部自2024年起推動養牛全面升級轉型計畫，同時推動乳牛場雜交第1代肉牛，以維護國內肉牛供給量。

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