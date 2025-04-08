路上巧遇姊夫「副駕衣物擋窗」　機警弟助姊捉姦求償50萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小安（化名）被指控與已婚男子阿忠（化名）發生不正當交往關係，兩人不僅在晚上共赴漁港幽會，期間還以遮陽簾、衣物遮蓋車窗，但還是被眼尖的小舅子抓包。雖然小安矢口否認交往人夫，但桃園地院法官沒有採信，最終仍判她應賠償正宮12萬元較為適當。

▲阿忠和小安被抓包在車上獨處許久，他們還用物品遮擋車窗。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，小安明知阿忠已婚（現已離婚），仍自2023年3月起與阿忠親密往來，發生不正當交往關係；同年10月間阿忠開車載著小安前往某漁港，兩人用遮陽簾、衣物遮蓋擋風玻璃及車窗，還在車上獨處許久，她接獲弟弟通知立刻前往現場，當場目擊他們在車上共處，憤而決定對小安提告求償50萬元。

小安則辯稱，她和阿忠只是普通朋友關係，沒有交往，也沒有做過任何踰矩行為，事發當日兩人相約去漁港釣魚，因為下雨了，才會在車上短暫等待雨停。

但正宮的弟弟出庭證稱，當日他在路上巧遇姊夫的車子，看到副駕駛座上有女生，起初還以為是姊姊，沒想到打電話詢問之後，才知道姊姊根本不在車上，他就乾脆一直跟到漁港，等到姊姊、其他家人到場才開始錄影，當時姊夫的車窗、擋風玻璃都用東西遮住了，無法看到車內發生什麼事情，「當時是晚上，天是完全黑的，沒有路燈，（阿忠的）車子副駕駛座的窗戶有夾著衣服。」

桃園地院法官當庭檢視手機錄影畫面證據，發現錄影當下確實是夜晚，正宮打開副駕駛座的車門時，畫面中清楚可見車窗上夾有遮蔽車內狀況的布條，小安則坐在副駕駛座上，接著正宮便開始不停質問阿忠和小安。

法官表示，雖然小安辯稱她和阿忠只是在車上躲雨，但如果只是躲雨，又何必用衣物等物品遮擋車內狀況，她的行為顯然不合常理，最終仍判她應賠償正宮12萬元較為適當，全案仍可上訴。