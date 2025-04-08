智慧門鈴鏡頭對到鄰居家門口　住戶被判賠3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名女鄰居指控，同樓層的住戶阿成（化名）在住家門口裝設可以錄影的智慧門鈴，卻將鏡頭對著她家的門，侵害到她的隱私，因而決定提告求償10萬元。雖然阿成強調從未開啟錄影功能，鏡頭也是對著公共梯廳，但未獲得桃園地院法官採信，日前被判處應賠償女鄰居3萬元較為適當。

▲阿成和女鄰居因「智慧門鈴」起爭執。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

女鄰居在判決書中主張，阿成未經同意私自在住家大門旁邊裝設智慧門鈴，並將鏡頭正對著她家的門口，她出入家門的作息、交友狀況等私人資訊，可能遭到不定時攝錄，顯然已經侵害到她的隱私權，且情節重大，因而決定對阿成提告求償10萬元。

阿成則辯稱，社區管委會沒有禁止住戶裝設智慧門鈴，而且他從未開啟裝置的錄影功能，只是當成一般貓眼使用，鏡頭也沒有正對著鄰居家的門，而是對著公共梯廳，他自認沒有侵害到鄰居的隱私權。

但桃園地院法官檢視現場照片之後發現，該樓層的公共梯廳空間確實不大，也是鄰居出入的必經區域，和一般公寓大樓俗稱的「大公」公共空間（例如門廳、地下防空避難室等）不同，鄰居確實擁有隱私保護、不受干擾的合理期待。

法官接著指出，兩家人的大門正好相對，阿成雖然表明沒有開啟過錄影功能，然而，該裝置的使用說明書上明確記載，該產品能夠在紅外傳感器檢測範圍內偵測人體的移動變化，並錄製影片推送到已綁定的手機客戶端，再透過APP將門鈴共享給他人觀看，一旦啟用，即有可能攝錄到鄰居家門前的活動，鄰居請求排除、防止侵害，並非全然無理由。

法官表示，本案的重點是裝置鏡頭朝向正對門的住戶，侵害到鄰居的隱私，而非社區是否禁止裝設智慧門鈴，阿成的說詞均無法當作他以上述方式裝設智慧門鈴的正當化依據，最終裁定他應當將門鈴拆除，並賠償女鄰居3萬元較為適當，全案仍可上訴。