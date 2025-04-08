台股昨重挫　彭金隆點美日股、兩指數回穩：有助提振台股信心

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台股昨重挫2065點，今（8日）續開低，而美股已有收斂。對於股市，金管會主委彭金隆今受訪時表示，這是全球的問題，臺灣比較特別，因為有連假的時間，所以昨天反映了這個股價，昨天不管是歐股也收斂、美股也大概都已經回到比較穩定的狀態，甚至跟臺灣高度連動的納斯達克、費半也都已經止穩，而且有小幅的上揚，早盤的日股也已經穩定，這都有助於提振台股的信心。彭也強調，週日幾項措施已經發揮效果，會持續關注，並對股市進行相關措施。

美國總統川普對等關稅政策引發全球股災，美股7日拋售壓力減弱，傳出美國政府考慮暫停中國以外對等關稅90天，遭駁斥為假新聞，道瓊工業指數急拉翻紅又下跌，振幅2595點創史上單日最大波動，終場下挫349.26點或0.91%、收37965.60點；標準普爾指數跌11.83點或0.23%、收5062.25點。至於那斯達克指數小漲15.47點或0.10%，收15603.26點；費城半導體指數揚升97.29點或2.70%，收3694.95點。

對於股市，彭金隆表示，這是全球的問題，各位今天都注意到了，不管是美股、歐股、亞股通通都反映了這個問題，這不是我們單獨一個市場，臺灣比較特別，因為有連假的時間，所以昨天反映了這個股價。

彭金隆指出，我想各位今天也注意到了，昨天不管是歐股也收斂、美股也大概都已經回到比較穩定的狀態。甚至跟臺灣高度聯動的納斯達克、費半也都已經止穩，而且有小幅的上揚。今天早盤的日股也已經穩定，這都有助於提振台股的信心。

彭金隆強調，過去金管會在處理這樣的事件時，已經有非常非常多的經驗，也會隨時關注然後提出相關措施，週日提出的幾項措施已經發揮效果，會持續關注，並對股市進行相關措施。